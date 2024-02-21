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Губернатор Хоценко рассказал о субсидиях на ремонт дорог в Омской области

Губернатор Хоценко рассказал о субсидиях на ремонт дорог в Омской области

21 февраля 2024, 05:38
Фото: правительство Омской области
Средства распределят по муниципалитетам, чтобы работы провели в разных районах.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о том, что на ремонт и реконструкцию дорог в регионе будут выделены денежные средства. Субсидии распределят по местным бюджетам и потратят на эти цели.

«Направим более 143 млн рублей на реконструкцию дороги по ул. Западная в пос. Индейка Калачинского района и капитальный ремонт дороги в Нововаршавском районе. Кроме того, распределили более 280 млн рублей на ремонт дорог в девяти муниципальных образованиях: Исилькуле, Калачинске, Называевске, Таре, Тюкалинске, Любинском, Москаленском, Муромцевском и Омском районах», — сообщил в своем телеграм-канале глава региона.

Также в 2025 году на обновление дорог в городе Тара региональные власти предусмотрели субсидию на сумму 50 млн рублей.

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#Политика#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Субсидии#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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