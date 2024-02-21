Губернатор Хоценко рассказал о субсидиях на ремонт дорог в Омской области

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о том, что на ремонт и реконструкцию дорог в регионе будут выделены денежные средства. Субсидии распределят по местным бюджетам и потратят на эти цели.
«Направим более 143 млн рублей на реконструкцию дороги по ул. Западная в пос. Индейка Калачинского района и капитальный ремонт дороги в Нововаршавском районе. Кроме того, распределили более 280 млн рублей на ремонт дорог в девяти муниципальных образованиях: Исилькуле, Калачинске, Называевске, Таре, Тюкалинске, Любинском, Москаленском, Муромцевском и Омском районах», — сообщил в своем телеграм-канале глава региона.
Также в 2025 году на обновление дорог в городе Тара региональные власти предусмотрели субсидию на сумму 50 млн рублей.