Мэр Сергей Шелест финансово помог волонтерскому отряду «Омские кикиморки»

По словам градоначальника, качество маскировочных халатов на высоте. Они хорошо скрывают человека в траве, их часто используют снайперы, разведчики, операторы дронов. В среднем «Омские кикиморки» делают 200 маскхалатов в месяц — их количество зависит от суммы накоплений в отряде. Пожертвования делают обыкновенные омичи, в том числе пенсионеры.