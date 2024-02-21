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Мэр Сергей Шелест финансово помог волонтерскому отряду «Омские кикиморки»

Мэр Сергей Шелест финансово помог волонтерскому отряду «Омские кикиморки»

21 февраля 2024, 12:20
Фото: Владимир Казионов
Добровольцы делают вещи для бойцов СВО на собственные средства и деньги, собранные неравнодушными людьми.

Мэр Сергей Шелест рассказал, как продвигается работа волонтеров, помогающих участникам СВО. Омички из отряда «Омские кикиморки» создают маскировочные сети и маскхалаты, вещмешки, аптечки, подсумки для бойцов.

Мастерицы сплетают 3,5 тыс узелков для создания одного маскхалата «Леший». С начала своей работы — с декабря 2022 года — они передали участникам спецоперации 1,6 тыс маскировочных халатов.

Волонтеры работают посменно с семи утра до семи вечера, расположились они в ДТ «Кировский». Сюда же местные жители приносят гостинцы, которые потом вместе с изделиями отправляются «за ленточку».

По словам градоначальника, качество маскировочных халатов на высоте. Они хорошо скрывают человека в траве, их часто используют снайперы, разведчики, операторы дронов. В среднем «Омские кикиморки» делают 200 маскхалатов в месяц — их количество зависит от суммы накоплений в отряде. Пожертвования делают обыкновенные омичи, в том числе пенсионеры.

«Внес свой вклад в волонтерский бюджет, уверен, многие из подписчиков тоже захотят поучаствовать, а как это сделать, можно уточнить у Любови Николаевны по телефону + 7 913 145-11-16. Также попробуем посодействовать доброму делу через систему грантовой помощи и передадим волонтерам столы для работы, о которых они попросили», — рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Сергей Шелест#Волонтеры#Сво#Алина Ясинская#Помощь участникам СВО#Поддержка сво
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