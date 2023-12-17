Омская область отправила гуманитарный конвой для бойцов СВО и жителей Донбасса

За все время «Единая Россия», ориентируясь на на нужды и запросы жителей, направила более 80 тысяч тонн гуманитарной помощи: бытовая техника, продукты, лекарства и стройматериалы. В этот раз дал старт гуманитарному конвою Дмитрий Медведев.