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Омская область отправила гуманитарный конвой для бойцов СВО и жителей Донбасса

Омская область отправила гуманитарный конвой для бойцов СВО и жителей Донбасса

17 декабря 2023, 12:18
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области
XXI Съезд партии «Единая Россия» начался со отправки гуманитарной помощи — большегрузы со всей страны одновременно отправились в новые регионы РФ. Конвоям дал старт Председатель «Единой России» — Дмитрий Медведев.

17 декабря на выставке «Россия» проходит XXI Съезда партии «Единая Россия». Официальная программа съезда началась с важного момента — отправки гуманитарной миссии на Донбасс. Все грузы были сформированы при поддержке региональных отделений партий по всей России, и более того — вместе отправлены в путь.

За все время «Единая Россия», ориентируясь на на нужды и запросы жителей, направила более 80 тысяч тонн гуманитарной помощи: бытовая техника, продукты, лекарства и стройматериалы. В этот раз дал старт гуманитарному конвою Дмитрий Медведев.

«Дмитрий Анатольевич, прошу вас дать старт движению гуманитарного груза из всех регионов России», — обратилась к Председателю «Единой России» глава партийного гуманитарного штаба Анна Кузнецова.
«Прошу приступить к отправке», — сказал Дмитрий Медведев.

Груз, отправленный из Омской области — тематический. Большая часть — это новогодние подарки для детей из подшефного Омску города Стаханова. Но, вместе с подарками детям едут и посылки для их защитников — собранные Единым гуманитарным центром Омской области.

Фото: Пресс-служба Правительства Омской области

За своевременную отправку гуманитарного груза в новые регионы отвечали зампредседателя правительства Омской области Алексей Ромахин, министр региональной политики и массовых коммуникаций Анастасия Терпугова, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Юрий Тетянников и руководитель омского отделения «Молодой Гвардии» Артем Коншу — их деятельность высоко оценил Губернатор Омской области, Виталий Хоценко:

«Максимально поддерживаем наших парней на передовой. Каждую неделю нашим защитникам отправляем фуры с автомобилями, посылками из дома, инструментами, строительными материалами, генераторами и многим другим. Поддерживаем и наш подшефный город Стаханов. Выражаю благодарность предприятиям, районным администрациям, депутатам от „Единой России“ в Законодательном собрании и Омском городском Совете, волонтерам, всем неравнодушным омичам, которые помогают формировать грузы. И неслучайно сегодня старт отправке гуманитарного конвоя из российских регионов дал Председатель партии „Единая Россия“ Дмитрий Анатольевич Медведев. Это очередное подтверждение того, что наша страна едина, народ един в своем стремлении защитить себя, свой дом, родных по духу жителей Донбасса, Запорожья, Херсонщины», — сказал секретарь регионального отделения «Единой России» Виталий Хоценко.
#Омская область#Россия#Единая Россия#Дмитрий Медведев#Донбасс#Гуманитарная помощь#Новые регионы#Виталий Хоценко#Губернатор Омской области#Гуманитарный конвой#Илья Скобин
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