В Омске планируют выпустить фильм о рок-фестивале 90-х годов

Первая серия о рок-фестивале выйдет в социальных сетях, а вторая будет ориентирована на кинотеатры. Точная дата выхода фильма пока не известна. Фестиваль в 1998 году снимала телекомпания «ТелеОмск-АКМЭ». Также записями с любительских видеокамер поделились пользователи социальных сетей.