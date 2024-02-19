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В Омске планируют выпустить фильм о рок-фестивале 90-х годов

19 февраля 2024, 05:01
Фото: Изображение Midjourney
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Семидневный концерт «ЖиРок» прошел в 1998 году. Первая серия о рок-фестивале выйдет в социальных сетях, а вторая будет ориентирована на кинотеатры.

В Омске планируют выпустить документальный фильм, посвященный рок-фестивалю «ЖиРок» («Живой рок»), который проходил в 90-х годах. С концерта остались 22 часа архивных видеозаписей. Монтажом фильма занимается омич Дэн Рыпаков. Город55 узнал подробности.

«Тот „ЖиРок“, который выпал на 1998 год, оказался единственным многодневным фестивалем за всю историю омского рока, который был снят телевидением полностью. От начала до конца. И это при том, что в отличие от других фестивалей, „ЖиРок-98“ длился аж семь дней. Об этом фестивале скоро выйдет двухсерийный документальный фильм», — поделился Рыпаков.

Первая серия о рок-фестивале выйдет в социальных сетях, а вторая будет ориентирована на кинотеатры. Точная дата выхода фильма пока не известна. Фестиваль в 1998 году снимала телекомпания «ТелеОмск-АКМЭ». Также записями с любительских видеокамер поделились пользователи социальных сетей.

Ранее Город55 рассказывал, как в Омске развивалась панк-рок-культура и околомузыкальные движения в рамках проекта «Субкультуры омских пацанов»:

Субкультуры омских пацанов. О панк-роке, Летове и музыкальных фестивалях 90-х
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#Культура#Омск#Социальные сети#Кинотеатры#Фестиваль#Телевидение#Евгений Игишев#Панк-рок
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Субкультуры омских пацанов. О панк-роке, Летове и музыкальных фестивалях 90-х
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