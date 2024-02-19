Субкультуры омских пацанов. О панк-роке, Летове и музыкальных фестивалях 90-х

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
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Updated Сегодня, 04:20
Сложно найти в России человека, который бы ничего не знал о сериале «Слово пацана». Лента рассказывает о криминальных группировках конца 80-х годов. Ну, а Город55 запустил свой сериал в текстовом формате. Узнаем, какие еще движения и субкультуры существовали в советское время в Омске. Перед вами вторая серия, посвященная панкам, рок-музыке и уличной околомузыкальной тусовке.
Панк-культура возникла в конце 60-х — начале 70-х годов прошлого века в Великобритании, США, Канаде и Австралии и далее распространилась по всему миру. Омск не стал исключением. Правда, панки у нас появились значительно позже. Неформалы отличались пестрым, эпатажным имиджем. Но это не главное. Как и в любой культуре, основа всего — идея. Корреспондент Города55 Евгений Игишев узнал историю панка и околомузыкальных тусовок в Омске в 90-х и 2000-х годах.
Омич Юрий Алтухов называет себя музыкантом, поэтом и вольным художником. А также он был и остается панком. Юрий вспомнил пару историй из своей юности.
«Клепки для кожаных курток снимали со старых чемоданов. Покупать атрибутику в рок-магазинах среди настоящих панков считалось чем-то недостойным. От чемодана ножки отдираешь. Смотришь заклепки, если они ржавые, то чистишь пастой ГОИ. Получалось оригинально. Ценность панка была в том, чтобы сделать самому и как можно меньше денег потратить. Потому что деньги тратились в основном на алкоголь», — вспоминает Юрий.
Основное место тусовки омских панков в 90-х годах — площадь Ленина, она же «Плаха». Также неформальная молодежь собиралась у Тарских ворот и возле Дворца пионеров — место, известное как «Поляна».
«В конце 90-х все говорили, что „Плаха“ умерла, но она как тусовочное место просуществовала примерно до 2005 года. Параллельно еще на Любинском проспекте народ собирался. Все, что было рядом, туда и шли», — рассказывает Юрий Алтухов.
Лидер омской группы из 90-х «Признак Солнца» Дмитрий Юферов посвятил «Плахе» стихотворение (приводим первое и последнее четверостишия):
Мы, притесняемые «копами»,
Кто под SexPistols, кто под Леннонa,
Спешили утренними тропами
На остановку «Площадь Ленина».
…
Прошлое — порванная струна.
Нынешнее — разменяно.
В каждом городе есть она,
Остановка на площади Ленина.
Люди тогда были более отвязные, чем сейчас, вспоминает Юрий Алтухов. К примеру, могло дойти до того, что одна парочка устроила соитие на лавочке на Любинском проспекте за ящик портвейна.
«Кому-то предложили на спор: „А вы сможете потрахаться? А мы вам ящик портвейна“. Ну и парень с девчонкой оформили все это дело посреди дня», — смеется Юрий.
Свою свободу и взгляды приходилось отстаивать. Драки для панков были привычным делом.
«Люди отстаивали свою позицию, с гопотой и ментами дрались. С „Химика“ (ДК „Химик“.- Прим. ред.) приехали на „Поляну“ гопники как-то с топорами, дубинами. Человек сорок. Тусовщиков было намного меньше по количеству. Пострадали. Несколько человек в больницу попали», — вспомнил панк.
Лидер омской группы «МагистериуМ» Дэн Рыпаков рассказал, что в 90-х играть на гитаре и заниматься музыкой пробовали практически все. Тогда же в омском колледже культуры и искусства открылось эстрадное отделение, что поспособствовало повышению общего музыкального уровня. Образование по классу электрогитары, бас-гитары, ударных спешили получить в том числе и молодые рокеры.
«Это были времена, когда на смену вокально-инструментальным ансамблям пришли молодые рок-группы. Первый рок-клуб в Омске появился еще в середине 80-х, но расцвет омской рок-музыки пришелся на 90-е. Это были времена, когда не было кавер-групп, да и самого понятия такого не было. Уровень игры значения не имел, главное было — играть! И играть свое. Были такие группы, которые собирались ради одного выступления на каком-нибудь фестивале», — поделился рокер.
Sunrise, Body bag, Apocarteres, Mary Jane, Las Vegas, «Кровавый утренник», «Костяновы оргазмы», «Клаксон гам», «Летающие свиньи» — вот лишь небольшой список наиболее ярких представителей омской рок-сцены того времени.
Говоря об омских неформалах, нельзя не отметить культурный пласт, связанный с нашим земляком Егором Летовым. «Все идет по плану» и «Мою оборону» можно было услышать практически в каждом дворе. Сам музыкант жил в Чкаловском поселке, на улице Петра Осминина. Там в 1984 году и началась история группы «Гражданская оборона».
«В музыкальном плане в 90-х была больше развита металлическая сцена и гранж — альтернативное течение панк-рока. Также каждый второй неформал того времени был поклонником омской группы „Гражданская оборона“ и Егора Летова», — рассказал Юрий Алтухов.
«Вокруг Егора Летова творился настоящий ажиотаж. Возле его подъезда постоянно собирались неформалы. Кто-то хотел с ним пообщаться, кто-то хотел взять автограф, кто-то просто посмотреть. Приезжали даже из других городов. Доходило до того, что Егор выходил на улицу через окно. Он жил на первом этаже», — сообщил Дэн Рыпаков.
Летов ушел из жизни в Омске в 2008 году в возрасте 43 лет, похоронен на Старо-Северном кладбище. Поклонников творчества музыканта немало и сейчас. Его песни играют даже совсем молодые ребята. А в прошлом году в Омске прошел музыкальной флешмоб, посвященный творчеству «Гражданской обороны».
Среди коллег по музыкальному цеху отношение к Егору Летову и «Г.О.» было неоднозначным.
«В музыкальной тусовке к Летову относились крайне негативно. Кто-то из зависти, кто-то за компанию. Нередко можно было услышать от музыкантов высказывания о качестве его исполнения и качестве записи его альбомов. Но потом, после смерти Егора, все переобулись и как бы зауважали и его самого, и его творчество. Дошло до того, что симфонический оркестр стал играть музыку „Гражданской обороны“», — рассказал Дэн Рыпаков.
Главное музыкальное событие 90-х — фестиваль «ЖиРок» («Живой Рок»). Он проходил каждые два года, всего состоялось пять концертов. Музыкантов распределяли по номинациям, на гала-концертах выступали победители.
«Тот „ЖиРок“, который выпал на 1998 год, оказался единственным многодневным фестивалем за всю историю омского рока, который был снят телевидением полностью. От начала до конца. И это при том, что, в отличие от других фестивалей, „ЖиРок-98“ длился аж семь дней. Об этом фестивале скоро выйдет двухсерийный документальный фильм», — поделился Рыпаков.
Первая серия о рок-фестивале выйдет в социальных сетях, а вторая будет ориентирована на кинотеатры. Всего с «ЖиРока-98» сохранилось 22 часа видеозаписей.
Все же панк, как и большинство субкультур, — это не только внешние проявления. Прежде всего, это ценности и вера в свои идеалы. В случае с панками главная ценность — свобода.
«Занимались экологическими проблемами. Давали благотворительные концерты, на которых собирали деньги для приютов для животных. В то время было все искренне, по-настоящему. Ты должен был ответить даже за свою сережку в ухе. Сейчас это ценности не имеет никакой. И раньше неформалы были более сплоченные, так или иначе знали друг друга. В нынешнее время все разбились по каким-то маленьким тусовкам», — рассказал Юрий Алтухов.
Отчасти увлечение панком и роком было продиктовано модой. Позерство встречалось во все времена.
«В 90-е годы быть неформалом было престижно. Именно поэтому в тусовке было много случайных людей. Людей, которым было все равно на музыку и на само движение. Просто нравилось тусоваться, и все. После того как неформальное движение перестало быть мейнстримом, все эти случайные люди как будто испарились. Сейчас даже слово „неформал“ уже редко где можно услышать», — резюмировал Дэн Рыпаков.
Напомним, в прошлой серии цикла «Субкультуры омских пацанов» Город55 рассказывал, как в Омске появилось байкерское движение, как в советское время занимались перепродажей мотоциклов и где планируют установить памятник погибшим мотоциклистам.