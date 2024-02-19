Субкультуры омских пацанов. О панк-роке, Летове и музыкальных фестивалях 90-х

Панк-культура возникла в конце 60-х — начале 70-х годов прошлого века в Великобритании, США, Канаде и Австралии и далее распространилась по всему миру. Омск не стал исключением. Правда, панки у нас появились значительно позже. Неформалы отличались пестрым, эпатажным имиджем. Но это не главное. Как и в любой культуре, основа всего — идея. Корреспондент Города55 Евгений Игишев узнал историю панка и околомузыкальных тусовок в Омске в 90-х и 2000-х годах.