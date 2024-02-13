От водителей до менеджеров. В Омске появились вакансии с зарплатой до 220 000 рублей

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Актуальными предложениями от работодателей поделились аналитики сервиса SuperJob. Так, самую большую зарплату предлагают водителю-экспедитору с правами категории Е. Сотрудник на этой должности будет получать 220 000 рублей. Кроме того, работнику положена медицинская страховка и питание.
Менеджеру по продажам предлагают зарплату в размере 150 000 рублей. На эту должность рассматривают кандидата с опытом работы в сфере продаж от трех лет, а также с сильными коммуникативными навыками.
Далее следует менеджер по логистике. Ему готовы платить от 100 000 рублей. От кандидата требуется готовность быть на связи круглосуточно и ориентированность на заработок. Зарплату от 90 000 рублей предлагают программисту «1С» и автослесарю по ремонту грузовой техники.