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От водителей до менеджеров. В Омске появились вакансии с зарплатой до 220 000 рублей

13 февраля 2024, 12:36
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске появились вакансии с зарплатой более 200 000 рублей

Больше всего готовы платить водителю-экспедитору, имеющему права категории Е.

Актуальными предложениями от работодателей поделились аналитики сервиса SuperJob. Так, самую большую зарплату предлагают водителю-экспедитору с правами категории Е. Сотрудник на этой должности будет получать 220 000 рублей. Кроме того, работнику положена медицинская страховка и питание.

Менеджеру по продажам предлагают зарплату в размере 150 000 рублей. На эту должность рассматривают кандидата с опытом работы в сфере продаж от трех лет, а также с сильными коммуникативными навыками.

Далее следует менеджер по логистике. Ему готовы платить от 100 000 рублей. От кандидата требуется готовность быть на связи круглосуточно и ориентированность на заработок. Зарплату от 90 000 рублей предлагают программисту «1С» и автослесарю по ремонту грузовой техники.

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