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Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Ретро-компьютеры, «липовые дрова» и гостеприимное правительство. Омск в воскресенье

Ретро-компьютеры, «липовые дрова» и гостеприимное правительство. Омск в воскресенье

18 февраля 2024, 14:45
Фото: 1MI
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске выставили на продажу целую коллекцию ретро-электроники.

Легендарные ступени развития советской кибернетики, воплощённые в металле, выставили на Avito. За 990 тысяч рублей ценитель особенных артефактов может пополнить свою коллекцию старинными «Электроникой», «Агатом», «Нейвой» и многим другим — всего 28 позиций. Но сегодня корреспондент Города55 узнал и много другой информации, связанной с ретро-техникой. Например, вы знали, что официальных коллекций очень мало? Или факт того, что есть целый музей, выкупающих старую электронику в состоянии идеала? Наш корреспондент — точно нет. Ну, а это и многое другое — в материале ниже.

Музей на полке. Омич выставил на продажу огромную коллекцию ретро-компьютеров
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Новость №2. «Липовые» дрова, купленные в интернете.

Но, наверное, при покупке речь шла об обычных — сосновых, например. В чем суть — жительница села Юрьево (Кормиловский район) решила приобрести топливо в интернет — уж больно заманчивым оказалось рекламное предложение. Сразу, правда, связаться с продавцом не получилось, но позже он сам вышел на женщину в одном из мессенджеров. Одно из условий покупки — полная предоплата тоже не смутило потерпевшую. В конечном итоге, 28500 рублей ушли недобросовестному поставщику, а обещанного груза женщина так и не увидела. Следователи УМВД уже разбираются в ситуации.

«Липовые» дрова. Сельчанка из Омской области осталась без топлива из-за мошенников
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Новость №3. Радушный прием гостей Правительства Омской области.

Стала известна стоимость кейтеринга для делегаций, посещающих Омскую область. Более того — известно даже меню. Но, в любом случае, все точно будет красиво: подрядчик выбран опытный. После годового перерыва «главной на кухне» стала гостиница «Аврора» — до этого ее «временно подменяло ООО „Третий этаж“. Чем будут кормить дорогих гостей и во сколько обходится завтрак, обед и ужин делегата, приехавшего в Омскую область — в материале ниже.

Теплый прием. Стало известно, кто займется готовкой для гостей Омской области
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#Интернет#Омск#Музей#УМВД#Правительство Омской области#Следователи#Топливо#Электроника#Меню#Гостиница Аврора#Ретро-компьютеры#Кейтеринг
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