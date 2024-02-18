Ретро-компьютеры, «липовые дрова» и гостеприимное правительство. Омск в воскресенье

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Легендарные ступени развития советской кибернетики, воплощённые в металле, выставили на Avito. За 990 тысяч рублей ценитель особенных артефактов может пополнить свою коллекцию старинными «Электроникой», «Агатом», «Нейвой» и многим другим — всего 28 позиций. Но сегодня корреспондент Города55 узнал и много другой информации, связанной с ретро-техникой. Например, вы знали, что официальных коллекций очень мало? Или факт того, что есть целый музей, выкупающих старую электронику в состоянии идеала? Наш корреспондент — точно нет. Ну, а это и многое другое — в материале ниже.
Но, наверное, при покупке речь шла об обычных — сосновых, например. В чем суть — жительница села Юрьево (Кормиловский район) решила приобрести топливо в интернет — уж больно заманчивым оказалось рекламное предложение. Сразу, правда, связаться с продавцом не получилось, но позже он сам вышел на женщину в одном из мессенджеров. Одно из условий покупки — полная предоплата тоже не смутило потерпевшую. В конечном итоге, 28500 рублей ушли недобросовестному поставщику, а обещанного груза женщина так и не увидела. Следователи УМВД уже разбираются в ситуации.
Стала известна стоимость кейтеринга для делегаций, посещающих Омскую область. Более того — известно даже меню. Но, в любом случае, все точно будет красиво: подрядчик выбран опытный. После годового перерыва «главной на кухне» стала гостиница «Аврора» — до этого ее «временно подменяло ООО „Третий этаж“. Чем будут кормить дорогих гостей и во сколько обходится завтрак, обед и ужин делегата, приехавшего в Омскую область — в материале ниже.