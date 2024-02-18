Ретро-компьютеры, «липовые дрова» и гостеприимное правительство. Омск в воскресенье

Легендарные ступени развития советской кибернетики, воплощённые в металле, выставили на Avito. За 990 тысяч рублей ценитель особенных артефактов может пополнить свою коллекцию старинными «Электроникой», «Агатом», «Нейвой» и многим другим — всего 28 позиций. Но сегодня корреспондент Города55 узнал и много другой информации, связанной с ретро-техникой. Например, вы знали, что официальных коллекций очень мало? Или факт того, что есть целый музей, выкупающих старую электронику в состоянии идеала? Наш корреспондент — точно нет. Ну, а это и многое другое — в материале ниже.