Музей на полке. Омич выставил на продажу огромную коллекцию ретро-компьютеров

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Увлечение ретро-техникой у Дениса Ефремова, владельца уникальной коллекции, выставленной на продажу, появилось давно, но, по его словам, было мимолетным — все из-за работы. Однако другие увлечения — филателистка и нумизматика дали о себе знать: история кибернетики СССР, воплощенная в металле, потихоньку стала появляться на полках.
«Вот честно, история коллекции прозаична, даже банальна. Что-то подарили, что-то нашел, буквально, вынося мусор — тогда очень много старой и списанной электроники выкидывали. Основная масса коллекции собиралась в 2011–2012 году, в 2013 несколько экземпляров подарили… Так что можно сказать, что просто сберег то, что старались сломать и выбросить, утилизировать. Примечательно, что экземпляры не докупал. 10 лет они простояли, а в этом году, пока зима длинная, решил выставить», — рассказал владелец.
Стоит сказать, все экземпляры полностью рабочие: запуск, небольшие манипуляции с тем или иным компьютером — интересный опыт, а во многом — и эстетический.
«Честно говоря, часто стараюсь не включать, хоть и могу при надобности — провода легко можно повредить. Старые компьютеры, честно, немного скучны, а вот за вычислительными машинами интересно понаблюдать: лампы, индикация», — по словам Дениса, ретро-техника хоть и надежна, но хрупка.
Сам Денис себя коллекционером не считает — он скорее «собиратель»: да, коллекция имеет ценность, но держать ее до лучшей цены владелец не хочет. Но все-таки, желание показать электронику людям электронику из прошлого есть — сейчас в планах Дениса участие на IT-форуме в Казани: возможно, устроить небольшую экспозицию удастся там. Кстати, идея участия пришла после знакомства с Яной Брыш, коммерческим директором компании BITBLAZE (это омская компания, занимающаяся производством серверов и ноутбуков) — именно она и рассказала о грядущем мероприятии.
Но что будет после выставки? Тут направлений меньше — либо продажа, либо попытаться пристроить коллекцию «старичков» — все предпосылки к этому есть: в Сибири нет крупных музеев подобной ретро-электроники, а официальных коллекций насчитывается не так уж и много — одна такая существует в Новосибирске. Хотя, несколько запросов Денису поступало и от столичного музея электроники:
«В Москве есть музей ретро-компьютеров, там 500 единиц, но у них и состояние, как они говорят: „мы все покупаем просто в люксе, чтобы в коробках было“. Они и на меня как-то выходили — хотели купить пару экземпляров, но что-то не срослось», — рассказал коллекционер о своем опыте.
Есть мысли и сделать что-то свое, тоже «музейной» направленности, но требуется помещение. Загородный дом — слишком далеко для привлечения людей:
«Если бы мне предложили „сдай нам в аренду свои экспонаты, сделаем мини-музей“ — я бы, скорее всего, согласился. Конечно, есть коммерческий интерес, но поначалу я вообще думал отдать бесплатно — для экспозиции может быть. Но как я понял, в Омске у нас ничего такого нету — я е слышал, честно говоря. Так-то конечно, может быть „политех“ взял бы, выделил помещение — может быть даст разместиться — я бы все оставил и бесплатно. Не знаю. Но точно хочется, чтобы кто-то увидел — я-то на них уже насмотрелся (смеется)» — отмечает Денис.
А вот ощущения от обладания необычной коллекцией немного специфичны. Как сказал сам Денис — это как взрыв из прошлого, ведь многое, что сейчас кажется нам хламом — позже будет антиквариатом и раритетом.