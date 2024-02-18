Музей на полке. Омич выставил на продажу огромную коллекцию ретро-компьютеров

Сам Денис себя коллекционером не считает — он скорее «собиратель»: да, коллекция имеет ценность, но держать ее до лучшей цены владелец не хочет. Но все-таки, желание показать электронику людям электронику из прошлого есть — сейчас в планах Дениса участие на IT-форуме в Казани: возможно, устроить небольшую экспозицию удастся там. Кстати, идея участия пришла после знакомства с Яной Брыш, коммерческим директором компании BITBLAZE (это омская компания, занимающаяся производством серверов и ноутбуков) — именно она и рассказала о грядущем мероприятии.