В Омске появится новая структура, отвечающая за памятники

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам ЖКХ обсуждалась в том числе ситуация вокруг городских памятников. Докладчик, глава департамента культуры городской администрации Олег Федоренко, рассказал депутатам, что многие памятники не находятся сейчас на балансе муниципалитета. Из-за их неопределенного статуса они фактически остаются бесхозными.
Вице-мэр по социальным вопросам Инна Елецкая уточнила, что в городе должна появиться специальная структура, отвечающая за памятники. Это будет отдел при автономном учреждении «Омская крепость», который получит специальную лицензию и займется уходом за монументами.
— В этой сфере нужно наводить порядок, — констатировал глава комитета Сергей Фролов. — Необходимо провести инвентаризацию всего, что есть на территории Омска, определить понятия «памятники», «мемориальная доска», «скульптура» и содержать в порядке все эти объекты.
Точные сроки появления новой структуры пока неизвестны. Отметим, что в Омске регулярно появляются новые мемориальные объекты: в частности, городской Совет на каждом пленарном заседании одобряет появление новых мемориальных досок.