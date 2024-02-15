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Published Сегодня, 05:59

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Updated Сегодня, 06:01

памятник Достоевскому

В Омске появится новая структура, отвечающая за памятники

15 февраля 2024, 05:59
Фото: Город55
памятник Достоевскому

В Омске появится новая структура, отвечающая за памятники

Депутаты Горсовета признали, что в этой сфере надо наводить порядок.

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам ЖКХ обсуждалась в том числе ситуация вокруг городских памятников. Докладчик, глава департамента культуры городской администрации Олег Федоренко, рассказал депутатам, что многие памятники не находятся сейчас на балансе муниципалитета. Из-за их неопределенного статуса они фактически остаются бесхозными.

Вице-мэр по социальным вопросам Инна Елецкая уточнила, что в городе должна появиться специальная структура, отвечающая за памятники. Это будет отдел при автономном учреждении «Омская крепость», который получит специальную лицензию и займется уходом за монументами.

— В этой сфере нужно наводить порядок, — констатировал глава комитета Сергей Фролов. — Необходимо провести инвентаризацию всего, что есть на территории Омска, определить понятия «памятники», «мемориальная доска», «скульптура» и содержать в порядке все эти объекты.

Точные сроки появления новой структуры пока неизвестны. Отметим, что в Омске регулярно появляются новые мемориальные объекты: в частности, городской Совет на каждом пленарном заседании одобряет появление новых мемориальных досок.

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#Омск#Памятники#Омская крепость#Сергей Фролов#Новости#Инна елецкая#Горсовет#Николай Эйхвальд
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