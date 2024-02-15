В Омске появится новая структура, отвечающая за памятники

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам ЖКХ обсуждалась в том числе ситуация вокруг городских памятников. Докладчик, глава департамента культуры городской администрации Олег Федоренко, рассказал депутатам, что многие памятники не находятся сейчас на балансе муниципалитета. Из-за их неопределенного статуса они фактически остаются бесхозными.