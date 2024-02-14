Идет проверка. Омские следователи заинтересовались пожаром, в котором погиб мужчина

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Пожар случился ночью 12 февраля в поселке Октябрьский Тюкалинского района. Во время тушения пожарные нашли в помещении тело 39-летнего мужчины, как удалось установить, хозяина дома.
Следователи предполагают, что причиной возгорания могло стать неправильное использование открытого огня. Сейчас ведомство проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.