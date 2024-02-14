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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

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Идет проверка. Омские следователи заинтересовались пожаром, в котором погиб мужчина

14 февраля 2024, 13:02
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Омские следователи заинтересовались пожаром, в котором погиб мужчина

Возгорание произошло несколько дней назад в поселке Октябрьский Тюкалинского района.

Пожар случился ночью 12 февраля в поселке Октябрьский Тюкалинского района. Во время тушения пожарные нашли в помещении тело 39-летнего мужчины, как удалось установить, хозяина дома.

Следователи предполагают, что причиной возгорания могло стать неправильное использование открытого огня. Сейчас ведомство проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

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