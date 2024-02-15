Лимит исчерпан. Омичам рассказали, почему банки перестали выдавать IT-ипотеку

В начале этого года банкам выделили дополнительные лимиты на выдачу ипотеки по госпрограммам в размере 2,3 трлн рублей. Таким образом, лимиты семейной ипотеки выросли до 4,6 трлн рублей, а льготная ипотека на новостройки достигла 6 трлн рублей. Также дополнительный 31 млрд рублей ушел на дальневосточную ипотеку. Однако лимиты по программе IT-ипотеки остались прежними, сообщает Forbes.