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иллюстрация

Лимит исчерпан. Омичам рассказали, почему банки перестали выдавать IT-ипотеку

15 февраля 2024, 04:30
Фото: Город55
иллюстрация

Омичам рассказали, почему Сбербанк перестал принимать заявки на IT-ипотеку

Также выдачу приостановили Альфа-банк, ПСБ, банк «Санкт-Петербург», УБРиР, «Ак Барс».

В начале этого года банкам выделили дополнительные лимиты на выдачу ипотеки по госпрограммам в размере 2,3 трлн рублей. Таким образом, лимиты семейной ипотеки выросли до 4,6 трлн рублей, а льготная ипотека на новостройки достигла 6 трлн рублей. Также дополнительный 31 млрд рублей ушел на дальневосточную ипотеку. Однако лимиты по программе IT-ипотеки остались прежними, сообщает Forbes.

В начале февраля Сбербанк, Альфа-банк, ПСБ, банк «Санкт-Петербург», УБРиР, «Ак Барс» уже начали приостанавливать выдачи по госпрограмме IT-ипотеки. Большинство других банков, участвующих в программе, все же продолжают выдавать IT-ипотеку, но с нюансами. Например, банки искусственно сужают возможности заемщиков и влияют на количество одобренных заявок.

Банки объяснили, что выдача IT-ипотеки прекращена из-за исчерпанного лимита господдержки. На данный момент Минфин пообещал выделить дополнительные лимиты для возобновления выдачи, но эксперты предположили, что и их может хватить ненадолго.

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