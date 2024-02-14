Снижения не будет. Цены на машины в России увеличились в полтора раза из-за перекупов

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Стало известно, что в России стали дороже машины. Так, в прошлом году средняя цена достигла 1,3 млн рублей. Руководитель проекта Контур.Авто Антон Мерзляченцев рассказал, из-за чего поднимается стоимость авто в стране.
По его наблюдениям, цены растут из-за действий перекупов. Об этом он сообщил изданию newia.ru. В целом все участники рынка влияют на ценообразование. Допустим, дилеры. С ними средняя стоимость машин стабилизировалась и составила 2 млн рублей (+13,5% с начала прошлого года).
Цены определяют профессиональные продавцы. Так из-за них показатель достиг отметки в 1,3 млн рублей (+58%). Стоимость автомобилей растет, поскольку перекупщики используют дополнительные методы в работе, чтобы быстро купить и продать товар. Эти действия в свою очередь увеличивают их издержки.
На изменения цен влияют физические лица. Так, средняя цена авто выросла на 29% и стала равняться 1 млн рублей. По мнению Мерзляченцева, россиянам не стоит ждать существенного снижения цен.