Снижения не будет. Цены на машины в России увеличились в полтора раза из-за перекупов

По его наблюдениям, цены растут из-за действий перекупов. Об этом он сообщил изданию newia.ru. В целом все участники рынка влияют на ценообразование. Допустим, дилеры. С ними средняя стоимость машин стабилизировалась и составила 2 млн рублей (+13,5% с начала прошлого года).