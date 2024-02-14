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Published Сегодня, 09:45

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Updated Сегодня, 09:47

иллюстрация

Снижения не будет. Цены на машины в России увеличились в полтора раза из-за перекупов

14 февраля 2024, 09:45
Фото: Город55
иллюстрация

Цены на машины в России увеличились в полтора раза из-за перекупов

Эксперт объяснил, из-за чьих действий меняются цены на авторынке, причем часто не в самую приятную сторону для покупателей.

Стало известно, что в России стали дороже машины. Так, в прошлом году средняя цена достигла 1,3 млн рублей. Руководитель проекта Контур.Авто Антон Мерзляченцев рассказал, из-за чего поднимается стоимость авто в стране.

По его наблюдениям, цены растут из-за действий перекупов. Об этом он сообщил изданию newia.ru. В целом все участники рынка влияют на ценообразование. Допустим, дилеры. С ними средняя стоимость машин стабилизировалась и составила 2 млн рублей (+13,5% с начала прошлого года).

Цены определяют профессиональные продавцы. Так из-за них показатель достиг отметки в 1,3 млн рублей (+58%). Стоимость автомобилей растет, поскольку перекупщики используют дополнительные методы в работе, чтобы быстро купить и продать товар. Эти действия в свою очередь увеличивают их издержки.

На изменения цен влияют физические лица. Так, средняя цена авто выросла на 29% и стала равняться 1 млн рублей. По мнению Мерзляченцева, россиянам не стоит ждать существенного снижения цен.

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#Общество#Экономика#Бизнес#Авто#Омская область#Россия#Цены#Покупка авто#Новости#Алина Ясинская
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