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Published Сегодня, 07:06

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Updated Сегодня, 07:08

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Омичи просрочили платежи по ипотеке почти на полмиллиарда рублей

29 января 2024, 07:06
Фото: 1MI
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Всего жители региона в настоящее время должны банкам более 371 миллиарда рублей, в том числе 185,4 миллиардов — займы по ипотеке.

Жители Омской области просрочили платежи по ипотеке на 429 млн рублей. Такие данные 10 января опубликовал Центробанк, цифры актуальны на декабрь прошлого года.

Всего омичи в настоящее время должны банкам и кредитным организациям более 371 миллиарда рублей, в том числе 185,4 миллиардов — займы по ипотеке. Таким образом, доля просрочки по кредитам на жилье составляет 0,23%.

Отметим, что средний срок ипотечного кредита в регионе составляет 24,6 года, а средний размер ипотечного займа — 3,4 млн рублей.

Ранее Город55 сообщал, что жители Омской области в среднем отдают больше половины (55%) от ежемесячного заработка на выплаты по ипотеке.

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#Экономика#Долги#Центробанк#Кредиты#Жилье#Ипотека#Омичи#Заработок#Банки#Евгений Игишев
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