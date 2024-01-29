Омичи просрочили платежи по ипотеке почти на полмиллиарда рублей

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Жители Омской области просрочили платежи по ипотеке на 429 млн рублей. Такие данные 10 января опубликовал Центробанк, цифры актуальны на декабрь прошлого года.
Всего омичи в настоящее время должны банкам и кредитным организациям более 371 миллиарда рублей, в том числе 185,4 миллиардов — займы по ипотеке. Таким образом, доля просрочки по кредитам на жилье составляет 0,23%.
Отметим, что средний срок ипотечного кредита в регионе составляет 24,6 года, а средний размер ипотечного займа — 3,4 млн рублей.
Ранее Город55 сообщал, что жители Омской области в среднем отдают больше половины (55%) от ежемесячного заработка на выплаты по ипотеке.