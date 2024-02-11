Горячая зима. С начала 2024 года в Омской области в огне погибли 15 человек

Вместе с опубликованными данными, главный инспектор пожарного надзора по Омской области Максим Новиков, рассказал, как предотвратить непоправимое. В большинстве случаев — способы просты: всегда проверяйте, затушена ли спичка или сигарета, ни в коем случае не включайте в сеть самодельные или неисправные электроприборы и следите за исправностью проводки (всегда есть вероятность ее износа или превышения количества потребителей). Кроме того, можно и нужно отключать неиспользуемые приборы — это тоже существенно снизит риск возгорания.