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Пожары из-за непотушенных сигарет унесли жизни пятерых жителей Омской области

Горячая зима. С начала 2024 года в Омской области в огне погибли 15 человек

11 февраля 2024, 09:00
Фото: Главное управление МЧС России по Омской области

Пожары из-за непотушенных сигарет унесли жизни пятерых жителей Омской области

Основная причина возгораний — неосторожность в обращении с огнем и электричеством.

В пресс-службе МЧС России по Омской области раскрыли грустные цифры статистики: только в этом году на территории региона произошло 280 пожаров, а 15 человек погибли в огне. И, в большинстве случаев, возгорания произошли из-за непотушенной сигареты — пагубное пристрастие буквально убило пятерых человек.

Другие лидеры смертности — печи и электрика: пожары, случившиеся из-за нарушений эксплуатации электроприборов стоили жизни четверым, и столько же — в пожарах, где причиной стало неосторожное обращение с печью.

Вместе с опубликованными данными, главный инспектор пожарного надзора по Омской области Максим Новиков, рассказал, как предотвратить непоправимое. В большинстве случаев — способы просты: всегда проверяйте, затушена ли спичка или сигарета, ни в коем случае не включайте в сеть самодельные или неисправные электроприборы и следите за исправностью проводки (всегда есть вероятность ее износа или превышения количества потребителей). Кроме того, можно и нужно отключать неиспользуемые приборы — это тоже существенно снизит риск возгорания.

Фотографии с мест возгоранийФотографии с мест возгораний
Фотографии с мест возгоранийФотографии с мест возгораний
Фотографии с мест возгоранийФотографии с мест возгораний
Фотографии с мест возгораний
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Если вы отапливаете дом печью, то внимательно отнеситесь к ее оснащению и исправности — топка должна быть оснащена специальным металлическим листом на полу, а дымоход выбелен. Само собой, топить печь должны только взрослые.

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#Общество#Омская область#Электричество#Пожары#Новости#Сигареты#Электроприборы#Илья Скобин#Печи
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