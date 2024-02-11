Горячая зима. С начала 2024 года в Омской области в огне погибли 15 человек

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В пресс-службе МЧС России по Омской области раскрыли грустные цифры статистики: только в этом году на территории региона произошло 280 пожаров, а 15 человек погибли в огне. И, в большинстве случаев, возгорания произошли из-за непотушенной сигареты — пагубное пристрастие буквально убило пятерых человек.
Другие лидеры смертности — печи и электрика: пожары, случившиеся из-за нарушений эксплуатации электроприборов стоили жизни четверым, и столько же — в пожарах, где причиной стало неосторожное обращение с печью.
Вместе с опубликованными данными, главный инспектор пожарного надзора по Омской области Максим Новиков, рассказал, как предотвратить непоправимое. В большинстве случаев — способы просты: всегда проверяйте, затушена ли спичка или сигарета, ни в коем случае не включайте в сеть самодельные или неисправные электроприборы и следите за исправностью проводки (всегда есть вероятность ее износа или превышения количества потребителей). Кроме того, можно и нужно отключать неиспользуемые приборы — это тоже существенно снизит риск возгорания.
Если вы отапливаете дом печью, то внимательно отнеситесь к ее оснащению и исправности — топка должна быть оснащена специальным металлическим листом на полу, а дымоход выбелен. Само собой, топить печь должны только взрослые.