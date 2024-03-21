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Сигареты

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2024
Горячая зима. С начала 2024 года в Омской области в огне погибли 15 человек
Основная причина возгораний — неосторожность в обращении с огнем и электричеством.
11 февраля, 09:00
2023
Омские полицейские похитили вещдоки в виде сигарет и алкоголя на 2,5 млн рублей
18 мая 2023, 08:19
Два омича организовали бизнес по продаже фальшивых сигарет
Уголовное дело вскоре рассмотрит суд.
14 апреля 2023, 05:33
«Разве справедливо?». Омичка возмутилась неподобающему поведению рабочих общепита
Растаявший снег открыл глаза на новые проблемы.
9 апреля 2023, 09:25
6 тысяч пачек сигарет. В Омской области задержали контрабандистов табака
Подозреваемым грозит до 6 лет колонии.
27 февраля 2023, 04:43
Грозит до трех лет. В Омской области рассмотрят дело о незаконном обороте сигарет
Обвиняемые осенью прошлого года, с целью дальнейшей продажи, приобрели 2,4 тысячи пачек сигарет.
17 февраля 2023, 03:03
2022
Опасное нарушение. В Омске торговали импортными сигаретами сомнительного качества
Опасные сигареты изъяли, а после проверки их должны уничтожить.
30 сентября 2022, 09:15
В Омске сняли с самолета пассажира из Дагестана за курение на борту
Мужчина покурил прямо на борту самолета.
7 сентября 2022, 08:02
Омич отправился в колонию на 1.5 года за левый табак и алкоголь
По подсчетам силовиков, осужденный заработал на бойкой торговле контрафактом более 2.1 млн рублей.
17 августа 2022, 05:14

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