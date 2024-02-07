«Дом горел свечкой». Омские спасатели вытащили из пламени восемь кроликов

Пожар в частном доме в СНТ «Любитель-2» произошел сегодня, 7 февраля, после 12 часов ночи. Пару, которая живет в доме, насторожил странный треск и мигающий свет. Чтобы понять, в чем причина, они вышли на улицу и увидели огонь — горела кровля дома.