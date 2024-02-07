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Published Сегодня, 15:30

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Updated Сегодня, 15:30

Омские пожарные спасли из огня семейство кроликов

«Дом горел свечкой». Омские спасатели вытащили из пламени восемь кроликов

7 февраля 2024, 15:30
Фото: МЧС России по Омской области

Омские пожарные спасли из огня семейство кроликов

Предварительно удалось установить, что причина возгорания — аварийная работа электрооборудования.

Пожар в частном доме в СНТ «Любитель-2» произошел сегодня, 7 февраля, после 12 часов ночи. Пару, которая живет в доме, насторожил странный треск и мигающий свет. Чтобы понять, в чем причина, они вышли на улицу и увидели огонь — горела кровля дома.

Омичам удалось вовремя покинуть строение, но в опасности все еще оставался дровяник, рядом с которым располагались клетки с кроликами. Прибывшие пожарные смогли вовремя вытащить животных, когда пламя уже «цепляло» клетки и даже подпалило шерсть одному из них.

«Когда мы подъехали, то дом горел „свечкой“. Мы быстро вытащили кроликов в снег, а потом ликвидировали горение. Когда справились с огнем, ходили ловили их по огороду. Поймали всех восьмерых. Метрах в пяти стояли еще клетки с их собратьями. Бережно подсадили кроликов к ним, чтобы согрелись и успокоились», — поделился один из спасателей.

Благодаря слаженным действиям пожарных, все кролики остались целы, сообщили в пресс-службе регионально МЧС. На месте происшествия работали 34 человека личного состава и 7 пожарных машин. Предварительная причина возгорания — аварийный режим работы электрооборудования.

Фото: МЧС России по Омской области
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