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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

иллюстрация

Без восстановления. В Омской области дотла сгорела легковая машина

8 февраля 2024, 07:06
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области дотла сгорела легковая машина

Сотрудникам МЧС понадобилось совсем немного времени на тушение огня, однако он захватил авто полностью.

В региональном МЧС рассказали о возгорании машины в Азовском районе. Это случилось в селе Березовка.

Когда пожарные приехали на место, огонь полностью охватил автомобиль. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание за три минуты, однако имущество владелец уже не восстановит — машина сгорела дотла.

Видео: ГУ МЧС РФ по Омской области

Как считают специалисты, пожар произошел из-за неисправности электрооборудования. Омичам советуют своевременно отвозить автомобили на техобслуживание и возить с собой рабочий огнетушитель. Также, конечно, владельцам машин следует следить за тем, как работает их электрооборудование.

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#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#Пожары#Новости#Пожары в Омской области#Алина Ясинская
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