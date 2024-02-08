Без восстановления. В Омской области дотла сгорела легковая машина

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В региональном МЧС рассказали о возгорании машины в Азовском районе. Это случилось в селе Березовка.
Когда пожарные приехали на место, огонь полностью охватил автомобиль. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание за три минуты, однако имущество владелец уже не восстановит — машина сгорела дотла.
Как считают специалисты, пожар произошел из-за неисправности электрооборудования. Омичам советуют своевременно отвозить автомобили на техобслуживание и возить с собой рабочий огнетушитель. Также, конечно, владельцам машин следует следить за тем, как работает их электрооборудование.