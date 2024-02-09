В омском ЗАГСе рассказали о количестве свадеб и разводов в январе

В Омске также прошло и наибольшее количество бракосочетаний. Во всех округах их зарегистрировано 396. 29 молодоженов связали себя узами брака в Омском районе, 15 — в Калачинском, еще 10 — в Азовском. Еще по три пары обвенчались в Русско-Полянском, Нижнеомском, Москаленском, Крутинском, Горьковском и Знаменском районах.