В омском ЗАГСе рассказали о количестве свадеб и разводов в январе

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Такие данные приводит Управление ЗАГСа Главного государственно-правового управления региона. Согласно статистике, в январе 2024 года жители Омской области чаще разводились, чем женились. Так, с начала года было расторгнуто 717 браков, а зарегистрировано — 563.
В областном центре случилось большая часть разводов — 461, на втором месте оказался Омский район, где брак расторгли 30 супругов, далее — Тарский район, там решила расстаться 21 пара. Еще 19 пар развелись в Кормиловском районе.
В Омске также прошло и наибольшее количество бракосочетаний. Во всех округах их зарегистрировано 396. 29 молодоженов связали себя узами брака в Омском районе, 15 — в Калачинском, еще 10 — в Азовском. Еще по три пары обвенчались в Русско-Полянском, Нижнеомском, Москаленском, Крутинском, Горьковском и Знаменском районах.
Ранее Город55 писал о самых возрастных парах, которые решили вступить в брак.