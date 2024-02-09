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Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

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В омском ЗАГСе рассказали о количестве свадеб и разводов в январе

9 февраля 2024, 13:49
Фото: Изображение Midjourney
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Стало известно, сколько омичей решили развесить в январе

За первый месяц 2024 года в регионе состоялось 563 бракосочетания и 717 разводов.

Такие данные приводит Управление ЗАГСа Главного государственно-правового управления региона. Согласно статистике, в январе 2024 года жители Омской области чаще разводились, чем женились. Так, с начала года было расторгнуто 717 браков, а зарегистрировано — 563.

В областном центре случилось большая часть разводов — 461, на втором месте оказался Омский район, где брак расторгли 30 супругов, далее — Тарский район, там решила расстаться 21 пара. Еще 19 пар развелись в Кормиловском районе.

В Омске также прошло и наибольшее количество бракосочетаний. Во всех округах их зарегистрировано 396. 29 молодоженов связали себя узами брака в Омском районе, 15 — в Калачинском, еще 10 — в Азовском. Еще по три пары обвенчались в Русско-Полянском, Нижнеомском, Москаленском, Крутинском, Горьковском и Знаменском районах.

Ранее Город55 писал о самых возрастных парах, которые решили вступить в брак.

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#Омск#Омская область#Статистика#Разводы#Новости#Развод#Брак#Регистрация брака#Браки#Бракосочетания#Анастасия Баянова
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