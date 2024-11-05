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Разводы

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2024
В Омской области смертность в 1,7 раза превысила рождаемость
5 ноября, 02:47
Психологи рассказали, почему разводятся звезды и как этого избежать
Эксперты считают, что совместное времяпровождение и разговоры по душам могут спасти не одни отношения. Также важно уделять друг другу внимание.
27 сентября, 10:34
Живут для себя. Омичи стали реже жениться, разводиться и рожать детей
Браки остаются стабильными, но растущее число разводов и высокая смертность вызывают серьезные опасения.
19 сентября, 06:00
В Омской области смертность превысила рождаемость в 1,7 раза
24 августа, 10:32
До свадьбы не доходит. Омские пары стали чаще разводиться, чем жениться
5 апреля, 03:27
В омском ЗАГСе рассказали о количестве свадеб и разводов в январе
9 февраля, 13:49
2023
Август побил рекорды. В Омской области сыграли 1713 свадеб и оформили 826 разводов
7 сентября 2023, 03:53
Побили все рекорды. На июль в Омской области пришлось наибольшее число разводов
5 августа 2023, 03:51
Март прощаний. Омичи стали разводиться так же часто, как и жениться
С начала этого года разводы чаще всего случались в начале весны.
13 апреля 2023, 07:46
Сотрудники ЗАГСов работали на износ. Омичи побили рекорды по свадьбам и разводам
За год в регионе узаконили отношения более 14,5 тысяч пар. А подали на развод почти 9 тысяч омских семей.
13 января 2023, 14:02
2022
В России с начала года наблюдается падение рождаемости
Растет число разводов.
27 ноября 2022, 13:19

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