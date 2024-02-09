Подрядчики уже известны. В этом году в 50 многоэтажках Омска заменят лифты

Старые лифты на новые будут заменять в домах, собственники квартир в которых перечисляют взносы на общий счет. Так, наибольшее количество подъемников запланировано отремонтировать в Кировском административном округе — 83 в 19 домах. Меньше всего новых лифтов достанется Ленинскому округу — лишь 13, их заменят в 4 домах.