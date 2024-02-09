Подрядчики уже известны. В этом году в 50 многоэтажках Омска заменят лифты

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Старые лифты на новые будут заменять в домах, собственники квартир в которых перечисляют взносы на общий счет. Так, наибольшее количество подъемников запланировано отремонтировать в Кировском административном округе — 83 в 19 домах. Меньше всего новых лифтов достанется Ленинскому округу — лишь 13, их заменят в 4 домах.
На втором месте Октябрьсикий административный округ, там капитальный ремонт затронет 13 домов и 49 лифтов. В Центральном округе работы проведут с 23 подъемниками в пяти домах.
Для некоторых домов подрядчиков нашли уже в прошлом году, тогда же регоператор начал подготовку к капитальному ремонту. Большинство из лифтов должны заменить до августа 2024 года, тогда пройдет первая приемка, последняя запланирована на ноябрь.