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Published Сегодня, 09:13

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В 2024 году в 50 многоэтажных домах Омска заменят лифты

Подрядчики уже известны. В этом году в 50 многоэтажках Омска заменят лифты

9 февраля 2024, 09:13
Фото: Правительство Омской области

В 2024 году в 50 многоэтажных домах Омска заменят лифты

Об этом сообщили в областном правительстве, работы затронут дома во всех округах города.

Старые лифты на новые будут заменять в домах, собственники квартир в которых перечисляют взносы на общий счет. Так, наибольшее количество подъемников запланировано отремонтировать в Кировском административном округе — 83 в 19 домах. Меньше всего новых лифтов достанется Ленинскому округу — лишь 13, их заменят в 4 домах.

На втором месте Октябрьсикий административный округ, там капитальный ремонт затронет 13 домов и 49 лифтов. В Центральном округе работы проведут с 23 подъемниками в пяти домах.

Для некоторых домов подрядчиков нашли уже в прошлом году, тогда же регоператор начал подготовку к капитальному ремонту. Большинство из лифтов должны заменить до августа 2024 года, тогда пройдет первая приемка, последняя запланирована на ноябрь.

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#Омск#Омская область#Капремонт#Капитальный ремонт#Лифт#Многоквартирный дом#Новости#Многоэтажка#Многоэтажный дом#Анастасия Баянова#Лифты
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