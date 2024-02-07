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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

В Госавтоинспекции омичей предупредили об опасности на дорогах из-за погоды

Внимание, непогода! В Госавтоинспекции омичей предупредили об опасности на дорогах

7 февраля 2024, 13:19
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Госавтоинспекции омичей предупредили об опасности на дорогах из-за погоды

Сегодня, 7 февраля, город накрыла метель, из-за чего повысилась опасность на дорогах.

Сегодня вечером в Омске усилилась метель, что стало причиной снижения видимости и образования заносов. Кроме того, в некоторых районах города уже появился гололед. В таких условиях возрастает опасность для водителей и других участников дорожного движения.

Региональная Госавтоинспекция просит омичей, кто сел за руль в такую погоду, ответственнее относиться к ПДД и быть предельно внимательными.

Ранее Город55 писал об образовании на магистралях города сильных заторов, вызванных ухудшением погоды. Тяжелее всего сейчас проехать по центру города.

Осадки и плохая видимость. Из-за мощной метели омские дороги сковали пробки
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