Внимание, непогода! В Госавтоинспекции омичей предупредили об опасности на дорогах

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Сегодня вечером в Омске усилилась метель, что стало причиной снижения видимости и образования заносов. Кроме того, в некоторых районах города уже появился гололед. В таких условиях возрастает опасность для водителей и других участников дорожного движения.
Региональная Госавтоинспекция просит омичей, кто сел за руль в такую погоду, ответственнее относиться к ПДД и быть предельно внимательными.
Ранее Город55 писал об образовании на магистралях города сильных заторов, вызванных ухудшением погоды. Тяжелее всего сейчас проехать по центру города.