Будьте внимательны. Из-за ремонта одна из улиц Омска стала недоступна для проезда

Ограничено движение всех транспортных средств, в том числе и маршрутки №500, которая, на время ремонта, изменила схему движения. До окончания работ она будет следовать по улицам Челюскинцев — 8-й Восточной — Барнаульской — 11-й Ремесленной (10-й Ремесленной) — Арктической — 5 Армии — Чернышевского — Октябрьской — Герцена, после — по привычному маршруту. Будьте внимательны и корректируйте свои маршруты с учетом изменений.