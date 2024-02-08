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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Из-за ремонта одна из улиц Омска стала недоступна для проезда

Будьте внимательны. Из-за ремонта одна из улиц Омска стала недоступна для проезда

8 февраля 2024, 09:52
Фото: 1MI

Из-за ремонта одна из улиц Омска стала недоступна для проезда

Работы на участке начались сегодня, 8 февраля, в 14:00.

Сегодня, из-за проведения ремонта дороги на улице 5-я Северная, с 14:00 невозможно движение транспорта. Так, проезд временно недоступен на участке от улицы Арктической до улицы Чернышевского, об этом рассказали в омском департаменте транспорта. Точное время завершения работ не называется.

Ограничено движение всех транспортных средств, в том числе и маршрутки №500, которая, на время ремонта, изменила схему движения. До окончания работ она будет следовать по улицам Челюскинцев — 8-й Восточной — Барнаульской — 11-й Ремесленной (10-й Ремесленной) — Арктической — 5 Армии — Чернышевского — Октябрьской — Герцена, после — по привычному маршруту. Будьте внимательны и корректируйте свои маршруты с учетом изменений.

Ранее Город55 писал о новых троллейбусах, которые вышли на омские дороги. Их цвет — ярко-зеленый. В такую расцветку покрасили транспорт по маршруту №4, который следует от Нефтеперерабатывающего завода до Ж/д вокзала.

«Совсем как огуречик». Новые зеленые троллейбусы вышли на маршрут в Омске
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#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#Маршрутки#Маршруты#Новости#Маршрут#Пассажирский транспорт#Транспортная сеть#Анастасия Баянова
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