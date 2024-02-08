Будьте внимательны. Из-за ремонта одна из улиц Омска стала недоступна для проезда

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Сегодня, из-за проведения ремонта дороги на улице 5-я Северная, с 14:00 невозможно движение транспорта. Так, проезд временно недоступен на участке от улицы Арктической до улицы Чернышевского, об этом рассказали в омском департаменте транспорта. Точное время завершения работ не называется.
Ограничено движение всех транспортных средств, в том числе и маршрутки №500, которая, на время ремонта, изменила схему движения. До окончания работ она будет следовать по улицам Челюскинцев — 8-й Восточной — Барнаульской — 11-й Ремесленной (10-й Ремесленной) — Арктической — 5 Армии — Чернышевского — Октябрьской — Герцена, после — по привычному маршруту. Будьте внимательны и корректируйте свои маршруты с учетом изменений.
Ранее Город55 писал о новых троллейбусах, которые вышли на омские дороги. Их цвет — ярко-зеленый. В такую расцветку покрасили транспорт по маршруту №4, который следует от Нефтеперерабатывающего завода до Ж/д вокзала.