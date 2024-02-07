Новые зеленые троллейбусы вышли на маршрут в Омске

С сегодняшнего дня перевозить пассажиров по маршруту №4 от Нефтеперерабатывающего завода до Ж/д вокзала начал зеленый троллейбус. Как уточнил Юрий Романовский, изначально общественный транспорт был бело-серым, и на нем были красные полоски, а уже в нашем городе его корпус обклеили. Пока такой вариант является пробным.