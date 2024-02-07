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Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Омичи заметили на улицах города зеленый общественный транспорт

Новые зеленые троллейбусы вышли на маршрут в Омске

7 февраля 2024, 07:58
Фото: 1MI

Омичи заметили на улицах города зеленый общественный транспорт

Руководитель движения «Омичи за трамвай» Юрий Романовский рассказал изданию NGS55.RU, что первая машина, которая прошла ребрендинг, уже вышла на маршрут.

С сегодняшнего дня перевозить пассажиров по маршруту №4 от Нефтеперерабатывающего завода до Ж/д вокзала начал зеленый троллейбус. Как уточнил Юрий Романовский, изначально общественный транспорт был бело-серым, и на нем были красные полоски, а уже в нашем городе его корпус обклеили. Пока такой вариант является пробным.

Напомним, что в городе начали ребрендинг общественного транспорта. Трамвай станут красными, а автобусы оранжевыми.

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#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Троллейбусы#Анастасия Чернобаева
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