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В Омской области мальчик получил травму, прыгая на батуте

В Омской области девятилетний мальчик получил травму на батуте

7 февраля 2024, 03:34
Фото: 1MI

В Омской области мальчик получил травму, прыгая на батуте

В пресс-службе судов Омской области рассказали, что заведено уголовное дело на индивидуальную предпринимательницу, по вине которой пострадал ребенок.

Согласно предоставленной информации, женщина предоставляла услуги в парке аттракционов. Она разместила там батут, но он не соответствовал требованиям безопасности. Выяснилось, что предпринимательница не получила временную регистрацию аттракциона, не провела инструктаж для своих сотрудников.

В результате халатного отношения местной жительницы пострадал девятилетний мальчик.

Первое слушание по делу назначено на 14 февраля 2024 года.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Травма#Безопасность#Батут#Уголовное дело#Пострадавший#Услуги#Анастасия Чернобаева
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