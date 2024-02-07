В Омской области девятилетний мальчик получил травму на батуте

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Updated Сегодня, 03:37
Согласно предоставленной информации, женщина предоставляла услуги в парке аттракционов. Она разместила там батут, но он не соответствовал требованиям безопасности. Выяснилось, что предпринимательница не получила временную регистрацию аттракциона, не провела инструктаж для своих сотрудников.
В результате халатного отношения местной жительницы пострадал девятилетний мальчик.
Первое слушание по делу назначено на 14 февраля 2024 года.