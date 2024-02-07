В Омской области девятилетний мальчик получил травму на батуте

Согласно предоставленной информации, женщина предоставляла услуги в парке аттракционов. Она разместила там батут, но он не соответствовал требованиям безопасности. Выяснилось, что предпринимательница не получила временную регистрацию аттракциона, не провела инструктаж для своих сотрудников.