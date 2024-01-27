В Омске задержали 16-летнего поджигателя, который действовал по наводке куратора

Поджигателя задержали по горячим следам. Им оказался 9-классник из Привокзального поселка. Выяснилось, что молодой человек решил таким образом заработать. Он откликнулся по объявлению в мессенджере. Кураторы за поджог объектов обещали заплатить 10 тысяч рублей. Деньги школьник так и не получил.