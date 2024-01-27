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В Омске задержали 16-летнего поджигателя, который действовал по наводке куратора

27 января 2024, 06:56
Фото: 1MI
Иллюстрация
Подросток устроил пожар на улице Воровского в Порт-Артуре. К счастью, огонь удалось быстро потушить.

Омские полицейские задержали 16-летнего подростка по подозрению в поджога дома и автомобиля, сообщили сегодня, 27 января, в региональном УМВД.

Около 2 часов ночи хозяйку дома по улице Воровского в Порт-Артуре разбудили проезжавшие мимо автомобилисты. Вместе они смогли потушить загоревшееся здание и иномарку.

Поджигателя задержали по горячим следам. Им оказался 9-классник из Привокзального поселка. Выяснилось, что молодой человек решил таким образом заработать. Он откликнулся по объявлению в мессенджере. Кураторы за поджог объектов обещали заплатить 10 тысяч рублей. Деньги школьник так и не получил.

Следователи завели дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Подростку может грозить до 5 лет колонии.

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#Происшествия#Омск#Автомобиль#Уголовное дело#Поджог#Порт-Артур#Несовершеннолетний#Трудоустройство#Дом#Куратор#Евгений Игишев
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