В Омске задержали 16-летнего поджигателя, который действовал по наводке куратора

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Омские полицейские задержали 16-летнего подростка по подозрению в поджога дома и автомобиля, сообщили сегодня, 27 января, в региональном УМВД.
Около 2 часов ночи хозяйку дома по улице Воровского в Порт-Артуре разбудили проезжавшие мимо автомобилисты. Вместе они смогли потушить загоревшееся здание и иномарку.
Поджигателя задержали по горячим следам. Им оказался 9-классник из Привокзального поселка. Выяснилось, что молодой человек решил таким образом заработать. Он откликнулся по объявлению в мессенджере. Кураторы за поджог объектов обещали заплатить 10 тысяч рублей. Деньги школьник так и не получил.
Следователи завели дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Подростку может грозить до 5 лет колонии.