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Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

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Неизвестная женщина. В Омске нашли пенсионерку, которая не помнит своего адреса

7 февраля 2024, 10:14
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске устанавливают личность неизвестной женщины, не знающей своего адреса

Омичку обнаружили в Октябрьском административном округе.

Сообщение об установлении личности и места жительства неизвестной женщины появилось на странице поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск». Там же опубликовали ее фотографию.

Известно, что пенсионерку нашли в Октябрьском округе сегодня, 7 февраля. Однако она рассказала, что живет на Левом берегу, но точный адрес сказать не может.

Сейчас волонтеры пытаются выяснить ее точные данные и обращаются к омичам за помощью: вероятно, она может оказаться чьей-то знакомой или соседкой.

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