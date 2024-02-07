Неизвестная женщина. В Омске нашли пенсионерку, которая не помнит своего адреса

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Сообщение об установлении личности и места жительства неизвестной женщины появилось на странице поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск». Там же опубликовали ее фотографию.
Известно, что пенсионерку нашли в Октябрьском округе сегодня, 7 февраля. Однако она рассказала, что живет на Левом берегу, но точный адрес сказать не может.
Сейчас волонтеры пытаются выяснить ее точные данные и обращаются к омичам за помощью: вероятно, она может оказаться чьей-то знакомой или соседкой.