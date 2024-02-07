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Найденные люди

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Февраль
Неизвестная женщина. В Омске нашли пенсионерку, которая не помнит своего адреса
Омичку обнаружили в Октябрьском административном округе.
7 февраля, 10:14
Ноябрь 2023
В тяжелом состоянии. Пропавшего две недели назад омича нашли на улице с обморожением
Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
28 ноября 2023, 08:38
Октябрь 2023
Жительница Омска распространяла информацию о поисках давно найденного ребенка
17 октября 2023, 13:01
В Омской области нашли 17-летнюю девушку, которая уехала из дома почти неделю назад
О прекращении поисков сообщили в Управлении МВД России по Омской области.
7 октября 2023, 03:35
В Омской области нашли пенсионера без пальца, который ушел из дома 30 сентября
О прекращении поисков сообщили в поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск».
4 октября 2023, 08:52
Август 2023
Пропавшего без вести пожилого омича вернули домой росгвардейцы
Экипаж вневедомственной охраны обнаружил 77-летнего пенсионера во время патрулирования Советского округа.
9 августа 2023, 08:12
Июль 2023
Увидели дачники. Появились подробности о загадочной пропаже молодой омички
Девушка ушла из дома и перестала выходить на связь с родными.
3 июля 2023, 10:12

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