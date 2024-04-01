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Потерялся

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Не запомнил путь домой. Омские полицейские помогли потерявшемуся школьнику
1 апреля, 13:41
Неизвестная женщина. В Омске нашли пенсионерку, которая не помнит своего адреса
Омичку обнаружили в Октябрьском административном округе.
7 февраля, 10:14
2023
В Омске спасли потерявшегося 10-летнего мальчика с особенностями в развитии
Ребенок ушел из дома, а вернуться самостоятельно уже не смог.
3 июня 2023, 11:47
Омские росгвардейцы вернули домой пенсионера, страдающего деменцией
Его оперативно нашли в центре поселка.
18 мая 2023, 08:45
2022
На «Штормфесте» в Омске потерялся сын соорганизатора фестиваля
Перед концертом ребенок потерялся в толпе.
13 августа 2022, 14:10
Ночь в лесу. В Омской области сутки разыскивают пожилого грибника
Мужчина уехал в лес рано утром, но домой спустя сутки так и не вернулся.
14 июля 2022, 06:27

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