Россельхознадзор Омской области ищет, кто выбросил яйца на свалку

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Яичная свалка заинтересовала не только омичей, но и представителей официальных ведомств. На данный момент Россельхознадзор будет выяснять, были ли чем-то заражены яйца, так как животный продукт представляет опасность для почвы и человека. Несколько уцелевших яиц взяли в лабораторию.
Сейчас будут искать тех, кто мог вывезти коробки с яйцами на эту свалку, если же он не будет найден, то ликвидировать мусор придется собственнику участка.
Напомним, что свалка появилась в одном из районов Омска. Местный житель обнаружил там сотни испорченных яиц. Омичи стали строить догадки, что выбросили дорогой продукт не просто так.