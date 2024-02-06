Россельхознадзор Омской области ищет, кто выбросил яйца на свалку

Яичная свалка заинтересовала не только омичей, но и представителей официальных ведомств. На данный момент Россельхознадзор будет выяснять, были ли чем-то заражены яйца, так как животный продукт представляет опасность для почвы и человека. Несколько уцелевших яиц взяли в лабораторию.