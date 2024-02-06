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Published Сегодня, 07:20

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Яйца

Россельхознадзор Омской области ищет, кто выбросил яйца на свалку

6 февраля 2024, 07:20
Фото: 1MI
Яйца

В Омской области ищут, кто выбросил коробки с яйцами

Старший инспектор управления рассказала «Вестям.Омск», что причастных к несанкционированной свалке разыскивают.

Яичная свалка заинтересовала не только омичей, но и представителей официальных ведомств. На данный момент Россельхознадзор будет выяснять, были ли чем-то заражены яйца, так как животный продукт представляет опасность для почвы и человека. Несколько уцелевших яиц взяли в лабораторию.

Сейчас будут искать тех, кто мог вывезти коробки с яйцами на эту свалку, если же он не будет найден, то ликвидировать мусор придется собственнику участка.

Напомним, что свалка появилась в одном из районов Омска. Местный житель обнаружил там сотни испорченных яиц. Омичи стали строить догадки, что выбросили дорогой продукт не просто так.

Не простое, а золотое. Омич обнаружил «нелегальную» свалку яиц
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#Происшествия#Омск#Омская область#Россельхознадзор#Свалка#Мусор#Яйца#Анастасия Чернобаева
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