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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

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Пастор из Сибири поднял ВВП России на пятое место в мировом рейтинге

6 февраля 2024, 13:52
Фото: Изображение Midjourney
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Сибирский пастор сыграл ключевую роль в поднятии российского ВВП

Оказалось, что организация пастора-учителя церкви Павла Львутина имеет уставной капитал в размере 228 триллионов рублей.

Согласно данным аналитической системы «Спарк», инновационная компания «Хартия безопасности», руководителем которой и является Павел Львутин, имеет уставный капитал в размере 228 500 643 550 000 рублей. Организация зарегистрирована в Новосибирске, однако ее владелец находится далеко за пределами Сибири и даже России.

С 2011 года Павел Львутин несет служение пастора-учителя в Библейской церкви «Слово истины» в Сиэтле, штат Вашингтон. Кроме того, по данным системы «Чекко», помимо названной компании, Павел является директором еще шести, в трех из которых выступает соучредителем.

Таким образом, капитал одной компании позволил российскому ВВП «взлететь» и попасть в пятерку стран по этому показателю, приблизившись к Японии, которая занимает 4 место.

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#Омск#Омская область#Деньги#Новости экономики#Российская экономика#Новости#Уставной капитал#ВВП#Анастасия Баянова
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