Пастор из Сибири поднял ВВП России на пятое место в мировом рейтинге

С 2011 года Павел Львутин несет служение пастора-учителя в Библейской церкви «Слово истины» в Сиэтле, штат Вашингтон. Кроме того, по данным системы «Чекко», помимо названной компании, Павел является директором еще шести, в трех из которых выступает соучредителем.