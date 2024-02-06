Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Согласно данным аналитической системы «Спарк», инновационная компания «Хартия безопасности», руководителем которой и является Павел Львутин, имеет уставный капитал в размере 228 500 643 550 000 рублей. Организация зарегистрирована в Новосибирске, однако ее владелец находится далеко за пределами Сибири и даже России.
С 2011 года Павел Львутин несет служение пастора-учителя в Библейской церкви «Слово истины» в Сиэтле, штат Вашингтон. Кроме того, по данным системы «Чекко», помимо названной компании, Павел является директором еще шести, в трех из которых выступает соучредителем.
Таким образом, капитал одной компании позволил российскому ВВП «взлететь» и попасть в пятерку стран по этому показателю, приблизившись к Японии, которая занимает 4 место.