Путин высказался о росте экономики России по итогам 2023 года

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
Согласно информации, которую сообщает РИА Новости, глава государства на встрече с представителями бизнеса Дальнего Востока заявил, что рост экономики в 2023 году может превысить ожидаемые 3,5% и достичь уровня 4% благодаря пересмотру данных за 2022 год, пишет RT.
Путин пояснил, что перед своей поездкой ему сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин, что изначально полагалось, что падение российской экономики в 2022 году составило 2,1%, однако на самом деле это значение оказалось равным 1,2%.
«В связи с этим, возможно, ВВП будет расти больше, » — добавил он.