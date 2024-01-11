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Posted Сегодня, 18:07

Published Сегодня, 18:07

Modified Сегодня, 18:08

Updated Сегодня, 18:08

Путин высказался о росте экономики России по итогам 2023 года

11 января 2024, 18:07
Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил свое мнение о росте экономики России в 2023 году.

Согласно информации, которую сообщает РИА Новости, глава государства на встрече с представителями бизнеса Дальнего Востока заявил, что рост экономики в 2023 году может превысить ожидаемые 3,5% и достичь уровня 4% благодаря пересмотру данных за 2022 год, пишет RT.

Путин пояснил, что перед своей поездкой ему сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин, что изначально полагалось, что падение российской экономики в 2022 году составило 2,1%, однако на самом деле это значение оказалось равным 1,2%.

«В связи с этим, возможно, ВВП будет расти больше, » — добавил он.

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