В Омске из-за наледи на остановке 9-летняя девочка оказалась под колесами автобуса

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
О произошедшем в паблике «Омск Live» рассказал один из родителей девочки, которому ситуацию в подробностях описала бабушка. По словам пенсионерки, инцидент произошел на остановке общественного транспорта на проспекте Комарова. 9-летняя омичка попала под колеса автобуса №14 из-за наледи на остановке, несчастного случая удалось избежать только благодаря быстрой реакции одного из пассажиров.
«Спасибо молодому человеку, стоявшему на задней площадке, который быстро сориентировался и помог вытащить ребенка», — написала женщина.
После произошедшего водителя попросили подъезжать ближе к остановке, однако он, по словам бабушки, негативно отреагировал на просьбу и отказал. Причина — не посыпанные песком дороги.
«Водитель негативно отреагировал на замечание подъезжать ближе к остановке, сославшись на администрацию, которая не посыпает песком дороги. Входить и выходить из транспорта небезопасно, потому, что надо наступать на лед. Та же ситуация на переходе на улице Дмитриева и на остановке „12 микрорайон“. Травматизм нужно предупреждать. Последствия могут быть тяжелые», — добавила омичка.
Ранее Город55 писал о жалобах омичей на работу общественного транспорта. Так, недавно в редакцию обратилась омичка, которая рассказала, что по маршруту №103 стали плохо ходить автобусы. Из-за этого женщина уже несколько раз опоздала на работу.