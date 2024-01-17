В Омске из-за наледи на остановке 9-летняя девочка оказалась под колесами автобуса

О произошедшем в паблике «Омск Live» рассказал один из родителей девочки, которому ситуацию в подробностях описала бабушка. По словам пенсионерки, инцидент произошел на остановке общественного транспорта на проспекте Комарова. 9-летняя омичка попала под колеса автобуса №14 из-за наледи на остановке, несчастного случая удалось избежать только благодаря быстрой реакции одного из пассажиров.