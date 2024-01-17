Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:23

Updated Сегодня, 03:23

В Омске 9-летняя девочка скатилась ногами под автобус из-за наледи на остановке

В Омске из-за наледи на остановке 9-летняя девочка оказалась под колесами автобуса

17 января 2024, 03:23
Фото: Midjourney

В Омске 9-летняя девочка скатилась ногами под автобус из-за наледи на остановке

Пугающий инцидент произошел на проспекте Комарова, несчастного случая удалось избежать благодаря быстрой реакции одного из пассажиров.

О произошедшем в паблике «Омск Live» рассказал один из родителей девочки, которому ситуацию в подробностях описала бабушка. По словам пенсионерки, инцидент произошел на остановке общественного транспорта на проспекте Комарова. 9-летняя омичка попала под колеса автобуса №14 из-за наледи на остановке, несчастного случая удалось избежать только благодаря быстрой реакции одного из пассажиров.

«Спасибо молодому человеку, стоявшему на задней площадке, который быстро сориентировался и помог вытащить ребенка», — написала женщина.

После произошедшего водителя попросили подъезжать ближе к остановке, однако он, по словам бабушки, негативно отреагировал на просьбу и отказал. Причина — не посыпанные песком дороги.

«Водитель негативно отреагировал на замечание подъезжать ближе к остановке, сославшись на администрацию, которая не посыпает песком дороги. Входить и выходить из транспорта небезопасно, потому, что надо наступать на лед. Та же ситуация на переходе на улице Дмитриева и на остановке „12 микрорайон“. Травматизм нужно предупреждать. Последствия могут быть тяжелые», — добавила омичка.
Фото: Скриншот паблика «Омск Live»

Ранее Город55 писал о жалобах омичей на работу общественного транспорта. Так, недавно в редакцию обратилась омичка, которая рассказала, что по маршруту №103 стали плохо ходить автобусы. Из-за этого женщина уже несколько раз опоздала на работу.

Постоянно полные. Омичи снова пожаловались на ужасную работу общественного транспорта
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#Автобус#Маршрутки#Маршруты#Гололед#Новости#Гололедица#Маршрутка#Автобусы#Анастасия Баянова#Остановка общественного транспорта
Подпишитесь
Сделали выбор. Омичи отказались покидать аварийную пятиэтажку на 50 лет Профсоюзов
Вчера, 07:18
Синоптик рассказала омичам, какую погоду стоит ожидать в ближайшие дни
15 января, 12:22
Для ценителей комфорта и красоты природы. Топ-5 дорогих домов в омской «Долине нищих»
Вчера, 05:14
Полгода с и. о. В одной из больниц Омской области появился новый главный врач
Вчера, 08:44
С фотосъемкой услуг. Омское УДХБ потратит 500 тысяч на обрезку деревьев в Амуре
Вчера, 05:15
Пока предварительно. В Омской области хотят организовать 38 купелей на Крещение
Вчера, 08:01