Одна из богатейших омичек увеличила свою долю в «Бухгалтере»

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
В обществе с ограниченной ответственностью «Бухгалтер», прописанном в Омске на улице Тарская, изменилась структура владения. До недавнего времени уставный капитал компании был разделен поровну между тремя бенефициарами, но теперь их осталось только два. Сергей Филиппов отказался от своей доли, так что УК принадлежит Елене Андросовой (она же директор) и Елене Шмаковой.
«Бухгалтер» специализируется на услугах в сфере бухучета, в 2022 году (это последний год, за который есть открытые данные), он принес учредителям доход, чуть превышающий 1 млн рублей.
Отметим, что Андросовой принадлежат доли в ещё целом ряде фирм. Это «ПСК Трест №4», «СК Трест №4», «ФСК Трест №4», «Спорткомплекс Ермак» и др. В ряде случаев предпринимательница, как и Сергей Филиппов, является компаньоном известного в Омске строителя Бориса Кардаева. В рейтинге богатых омичей, составленном Городом55 в 2023 году, Андросова заняла почетную 35-ю позицию.