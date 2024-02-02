Одна из богатейших омичек увеличила свою долю в «Бухгалтере»

В обществе с ограниченной ответственностью «Бухгалтер», прописанном в Омске на улице Тарская, изменилась структура владения. До недавнего времени уставный капитал компании был разделен поровну между тремя бенефициарами, но теперь их осталось только два. Сергей Филиппов отказался от своей доли, так что УК принадлежит Елене Андросовой (она же директор) и Елене Шмаковой.