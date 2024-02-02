gorod55.ru
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Изменение доли

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Февраль
Одна из богатейших омичек увеличила свою долю в «Бухгалтере»
2 февраля, 06:38
Ноябрь 2023
Бывший прокурор Омска Андрей Фалько поделился «Фаворитом» с членами семьи
24 ноября 2023, 10:47
Алексей Царук вложился в еще одну строительную компанию
24 ноября 2023, 03:36
Бывший гендиректор омского «Сатурна» увеличил свою долю в компании в 10 раз
23 ноября 2023, 05:30
Владимир Евтушенков передал долю гостиницы «Космос» госкорпорации «Туризм. РФ»
2 ноября 2023, 08:06
Октябрь 2023
Михаил Лихачев переписал на себя весь омский «Домострой»
24 октября 2023, 05:36
Петр Варнавский стал единственным владельцем строительной фирмы в Петербурге
13 октября 2023, 06:16
Сентябрь 2023
Илья Фридман переписал на себя одну из фирм сына
«ИТ Бизнес» занимается разработкой компьютерного обеспечения.
7 сентября 2023, 05:56
Братья Немчиновы отказались от своих долей в двух фирмах
1 сентября 2023, 06:08
Август 2023
Омский бизнесмен Алексей Семенихин увеличил свою долю в одной из фирм
31 августа 2023, 08:17
Омич Александр Галынский уменьшил свою долю в чеченской компании в 8 тысяч раз
14 августа 2023, 06:28

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