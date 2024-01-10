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Published Сегодня, 06:56

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Updated Сегодня, 06:59

иллюстрация

Вину не признал. В Омске за взятку в 970 тысяч будут судить экс-чиновника Кондратьева

10 января 2024, 06:56
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске за взятку в 970 тысяч будут судить экс-чиновника Евгения Кондратьева

Бывший работник депимущества города до последнего выдвигал разные версии случившегося.

В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего замдиректора депимущества Евгения Кондратьева и бизнесмена Геннадия Ушакова. Их обвинили в получении и дачи крупной взятки соответственно.

Деньги передавали в одном из кафе на улице Ленина. Действия происходили в марте 2023 года. Ушаков как посредник руководителя столичной фирмы передал Кондратьеву 970 тыс рублей.

За эти деньги омский чиновник должен был помочь оформить долгосрочную аренду помещений на Центральном рынке по заниженной стоимости. Приняв взятку, Кондратьев согласился покровительствовать иногородней компании. На полученные деньги он хотел купить автомобиль.

Пока шло следствие, Кондратьев находился под стражей. Он не признал вину, выдвигал разные версии случившегося, которые были неубедительны. Передававший взятку директор «Зерна Сибири» Ушаков вместе с тем вину признал. В скором времени уголовное дело рассмотрят в суде.

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#Омск#Омская область#Суд#Уголовное дело#Чиновники#Дача взятки#Взятка#Новости#Депимущества#Алина Ясинская#Взятки#Покровительство
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