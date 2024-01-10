Вину не признал. В Омске за взятку в 970 тысяч будут судить экс-чиновника Кондратьева

Пока шло следствие, Кондратьев находился под стражей. Он не признал вину, выдвигал разные версии случившегося, которые были неубедительны. Передававший взятку директор «Зерна Сибири» Ушаков вместе с тем вину признал. В скором времени уголовное дело рассмотрят в суде.