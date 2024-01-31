Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:46

Published Сегодня, 03:46

Modified Сегодня, 03:48

Updated Сегодня, 03:48

Мэр Омска объявил об уходе своего заместителя

Заместитель мэра Омска Эдуард Ягодка покинул свой пост

31 января 2024, 03:46
Фото: 1MI

Мэр Омска объявил об уходе своего заместителя

В своем Telegram-канале Сергей Шелест объявил о кадровых перестановках.

Градоначальник написал, что его заместитель и куратор общественной безопасности Эдуард Геннадьевич Ягодка оставляет свою должность и переходит на новое место.

«Благодарю его за эффективную работу, профессионализм и помощь в реализации задач, стоящих перед администрацией города. Желаю Эдуарду Геннадьевичу успехов», — поделился Сергей Шелест.

Информация о том, что Эдуард Ягодка занял должность заместителя, появилась 1 марта 2023 года. Пока неизвестно, кто придет на его место.

Мэрия Омска ищет начальника управления по ремонту дорог. Какая зарплата его ждет
Узнать подробнее
#Политика#Омск#Кадровые перестановки#Сергей Шелест#Администрация города#Анастасия Чернобаева
Подпишитесь
Минус 46 деревьев. В Омске за омолаживающую обрезку и вырубку заплатят 1,6 млн рублей
Вчера, 06:09
«Проявил высочайшую отвагу». В Омской области простились с участником спецоперации
Вчера, 12:37
Прокуратура Омска начала проверку после затопления подвалов в домах на Пригородной
Сегодня, 03:06
Осадки уменьшились. Омские синоптики рассказали, каким будет начало февраля
Вчера, 07:49
Право выбора и «уровень собеса»: что думают в Омске о запрете наличных в автобусах
Вчера, 11:06