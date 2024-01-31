Заместитель мэра Омска Эдуард Ягодка покинул свой пост

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Updated Сегодня, 03:48
Градоначальник написал, что его заместитель и куратор общественной безопасности Эдуард Геннадьевич Ягодка оставляет свою должность и переходит на новое место.
«Благодарю его за эффективную работу, профессионализм и помощь в реализации задач, стоящих перед администрацией города. Желаю Эдуарду Геннадьевичу успехов», — поделился Сергей Шелест.
Информация о том, что Эдуард Ягодка занял должность заместителя, появилась 1 марта 2023 года. Пока неизвестно, кто придет на его место.