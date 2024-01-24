Мэрия Омска ищет начальника управления по ремонту дорог. Какая зарплата его ждет

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В администрации Омска 19 января опубликовали свежие вакансии для желающих трудиться на государственной службе. Всего открыто 17 предложений в различных ведомствах и департаментах.
Так, в департамент городского хозяйства требуется начальник управления по содержанию и ремонту автомобильных дорог. Будущему руководителю готовы предложить от 48 000 до 60 384 рублей в месяц. Соискателю необходимо иметь высшее образование по одой из следующих специальностей: «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Строительство и эксплуатация дорог».
В департамент архитектуры и градостроительства ищут замначальника управления землеустройства (зарплата от 45 382 до 54 876 рублей) и главного специалиста (от 35 657 до 43 095 рублей).
В администрации САО открыта вакансия заместителя начальника отдела архитектуры с зарплатой от 45 382 до 54 876 рублей.
Также различные специалисты требуются в департаменты финансов, образования, строительства, управлении делами администрации.
Ранее Город55 рассказывал, что в министерстве имущественных отношений Омской области открылись несколько вакансий. В ведомстве намереваются пополнить кадровый резерв и с 24 января принимают документы от кандидатов.