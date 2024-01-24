Мэрия Омска ищет начальника управления по ремонту дорог. Какая зарплата его ждет

Так, в департамент городского хозяйства требуется начальник управления по содержанию и ремонту автомобильных дорог. Будущему руководителю готовы предложить от 48 000 до 60 384 рублей в месяц. Соискателю необходимо иметь высшее образование по одой из следующих специальностей: «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Строительство и эксплуатация дорог».