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Published Сегодня, 09:48

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Updated Сегодня, 09:59

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Мэрия Омска ищет начальника управления по ремонту дорог. Какая зарплата его ждет

24 января 2024, 09:48
Фото: Город55
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В мэрии Омска ищут начальника управления по ремонту и содержанию дорог

Всего в администрации города в настоящее время открыто 17 вакансий.

В администрации Омска 19 января опубликовали свежие вакансии для желающих трудиться на государственной службе. Всего открыто 17 предложений в различных ведомствах и департаментах.

Так, в департамент городского хозяйства требуется начальник управления по содержанию и ремонту автомобильных дорог. Будущему руководителю готовы предложить от 48 000 до 60 384 рублей в месяц. Соискателю необходимо иметь высшее образование по одой из следующих специальностей: «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Строительство и эксплуатация дорог».

В департамент архитектуры и градостроительства ищут замначальника управления землеустройства (зарплата от 45 382 до 54 876 рублей) и главного специалиста (от 35 657 до 43 095 рублей).

В администрации САО открыта вакансия заместителя начальника отдела архитектуры с зарплатой от 45 382 до 54 876 рублей.

Также различные специалисты требуются в департаменты финансов, образования, строительства, управлении делами администрации.

Ранее Город55 рассказывал, что в министерстве имущественных отношений Омской области открылись несколько вакансий. В ведомстве намереваются пополнить кадровый резерв и с 24 января принимают документы от кандидатов.

Пойдут в резерв. Омскому минимущества потребовались специалисты на оклад в 14 тысяч
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#Мэрия Омска#Зарплата#Департамент строительства#Департамент образования#Высшее образование#Департамент финансов#Департамент городского хозяйства#Вакансии#Евгений Игишев#Департамент архитектуры и градостроительства#Администрация города
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