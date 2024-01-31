Забава с угрозой для жизни. Омичи устроили опасные гонки на льду озера с детьми

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Специалисты МЧС рассказали, что на льду озера в Ленинском округе катаются на машинах. Гонщиков заметили очевидцы, которые обычно катаются в том месте на лыжах.
Автомобилисты расчистили снег, привязали к машинам «ватрушки» и начали катать на скорости на льду детей. При этом дрифтеры занимаются опасными гонками регулярно. Их можно встретиться на озере по выходным с середины дня до вечера.
«Экстремалы сильно рискуют жизнью не только своей, но и всех, кто будет находиться на озере», — отметил инспектор центра государственной инспекции по маломерным судам Константин Белов.
Лед на водоемах особенно опасен в период потепления. Покрытие может быть тоньше в тех местах, где рядом предприятия выпускают теплые сточные воды. Там лед не выдержит даже пешеходов.
«При дрифте, когда машина идет боком, достаточно маленького провала, чтобы хоть одно колесо зацепилось, и тогда авто перевернется. Кто-то приходит просто посмотреть, а ведь приводят и детей — это безответственно», — заметил спасатель.
Белов напомнил, что на лед Иртыша выезжать и выходить запрещено. Сотрудники МЧС следят за порядком на этом и других водоемах. В отношении нарушителей составляют административные протоколы.
Что касается ситуации на озере в Ленинском округе, то здесь проведут дополнительную проверку и подумают, как ограничить въезд.
Дрифтом же лучше заниматься далеко от жилых домов. Организаторам надо помнить, что гонки очень опасно проводить на льду водоемов. Более того, проводить подобные мероприятия можно только с разрешения нескольких ведомств и подготовить трек по всем правилам.
Ранее Город55 писал о том, что в Тевризском районе под лед провалился трактор. Техника лесоперерабатывающего предприятия «Альянс» застряла у Белоярской ледовой переправы. Лед треснул, но водитель остался цел. Переправу решили закрыть. Инцидент произошел еще в середине декабре прошлого года.