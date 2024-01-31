Забава с угрозой для жизни. Омичи устроили опасные гонки на льду озера с детьми

Дрифтом же лучше заниматься далеко от жилых домов. Организаторам надо помнить, что гонки очень опасно проводить на льду водоемов. Более того, проводить подобные мероприятия можно только с разрешения нескольких ведомств и подготовить трек по всем правилам.