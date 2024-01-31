Теперь окончательно, у СНТ «Незабудка»: в Омске появится улица митрополита Феодосия

Напомним: Феодосий (в миру Игорь Процюк) был митрополитом Омским и Тарским в 1986–2011 годах. Он умер в 2016 году и был похоронен в Ачаирском монастыре. В июне 2023 года тот же Евгений Нагибин предложил назвать в честь Феодосия сквер рядом с КДЦ Маяковского, но получил отказ. Топонимическая комиссия тогда порекомендовала обсудить увековечивание памяти митрополита с общественностью и администрацией.