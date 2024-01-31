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Омский городской Совет

Теперь окончательно, у СНТ «Незабудка»: в Омске появится улица митрополита Феодосия

31 января 2024, 05:42
Фото: Город55
Омский городской Совет

Теперь окончательно: в Омске появится улица митрополита Феодосия

Такое решение приняли депутаты городского Совета

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета, помимо всего прочего, обсуждалась городская топонимика. Город55 уже писал о том, что есть предложение назвать одну из омских улиц именем митрополита Феодосия. Эта инициатива прошла топонимическую комиссию и профильный комитет ГС, а сегодня ее предложили на изучение всему созыву.

— Думаю, нет необходимости объяснять, кто такой митрополит Феодосий, — с такими словами представил инициативу депутатам спикер Горсовета Владимир Корбут.

Предложение, озвученное главой Центрального округа Амангельды Мендубаевым, было принято без обсуждения. Теперь название «Улица митрополита Феодосия» получит отрезок 24-й аллеи в Амурском поселке, в районе СНТ «Незабудка».

Напомним: Феодосий (в миру Игорь Процюк) был митрополитом Омским и Тарским в 1986–2011 годах. Он умер в 2016 году и был похоронен в Ачаирском монастыре. В июне 2023 года тот же Евгений Нагибин предложил назвать в честь Феодосия сквер рядом с КДЦ Маяковского, но получил отказ. Топонимическая комиссия тогда порекомендовала обсудить увековечивание памяти митрополита с общественностью и администрацией.

Омский митрополит ответил на идею Полежаева назвать улицу именем митрополита Феодосия
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#Омск#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Феодосий#Топонимика#Евгений Нагибин
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