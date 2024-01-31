Теперь окончательно, у СНТ «Незабудка»: в Омске появится улица митрополита Феодосия

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета, помимо всего прочего, обсуждалась городская топонимика. Город55 уже писал о том, что есть предложение назвать одну из омских улиц именем митрополита Феодосия. Эта инициатива прошла топонимическую комиссию и профильный комитет ГС, а сегодня ее предложили на изучение всему созыву.
— Думаю, нет необходимости объяснять, кто такой митрополит Феодосий, — с такими словами представил инициативу депутатам спикер Горсовета Владимир Корбут.
Предложение, озвученное главой Центрального округа Амангельды Мендубаевым, было принято без обсуждения. Теперь название «Улица митрополита Феодосия» получит отрезок 24-й аллеи в Амурском поселке, в районе СНТ «Незабудка».
Напомним: Феодосий (в миру Игорь Процюк) был митрополитом Омским и Тарским в 1986–2011 годах. Он умер в 2016 году и был похоронен в Ачаирском монастыре. В июне 2023 года тот же Евгений Нагибин предложил назвать в честь Феодосия сквер рядом с КДЦ Маяковского, но получил отказ. Топонимическая комиссия тогда порекомендовала обсудить увековечивание памяти митрополита с общественностью и администрацией.