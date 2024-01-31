Идем к дифтарифам? ФАС отменила утвержденные для Омска тарифы на электроэнергию

ФАС приказом от 23 января 2024 года отменила приказы РЭК Омской области по тарифам на электроэнергию на 2024 год. Антимонопольщики обнаружили в ставках тарифов на услуги по передаче электроэнергии, утвержденных РЭК, двойной учет величины перекрестного субсидирования. По результатам мониторинга оказалось, что этот показатель составляет 1,994 млрд рублей, в то время как предельная величина перекрестного субсидирования для Омской области — только 1,392 млрд рублей.