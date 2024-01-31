Идем к дифтарифам? ФАС отменила утвержденные для Омска тарифы на электроэнергию

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
ФАС приказом от 23 января 2024 года отменила приказы РЭК Омской области по тарифам на электроэнергию на 2024 год. Антимонопольщики обнаружили в ставках тарифов на услуги по передаче электроэнергии, утвержденных РЭК, двойной учет величины перекрестного субсидирования. По результатам мониторинга оказалось, что этот показатель составляет 1,994 млрд рублей, в то время как предельная величина перекрестного субсидирования для Омской области — только 1,392 млрд рублей.
В итоге РЭК Омской области признали нарушившей основы ценообразования при расчете тарифов в электроэнергетике, утвержденных правительством России, а также методические указания по расчету величины и ставки перекрестного субсидирования., которые учитываются в ценах на услуги по передаче электроэнергии для потребителей, не относящихся к населению или приравненных к нему категориям потребителей.
Отметим, что Омская область осталась одним из немногих регионов, где действуют недифференцированные тарифы на электроэнергию. ФАС принуждает регион принять новый тариф, но уже дифференцированный — в зависимости от объемов потребления. Будет ли это все-таки сделано — пока неизвестно. При этом сами энергетики выступают за дифференцированные тарифы. Например, вот что говорили «Россети Сибирь» телеграм-каналу «Борус»:
«Мы поддерживаем введение дифтарифа, потому что это позволит отсечь нелегальных майнеров криптовалюты, чья деятельность нарушает стабильную работу электросетей, или предпринимателей, которые потребляют существенно больше энергии, чем в среднем по региону, но работают под видом физлиц. Речь идет, например, о незарегистрированных официально гостевых домах, миниотелях, базах отдыха в туристической зоне Кузбасса, Байкала, Алтая. Им придется платить по максимальному тарифу. Но при этом для одинокой пенсионерки стоимость электроэнергии будет сохранена на прежнем уровне», — рассказали в компании «Россети Сибирь».
Ввод дифтарифа, который простые граждане не заметят (если только у них в доме, например, нет бассейна с подогревом), к тому же позволил бы сетевым компаниям модернизировать и отремонтировать изношенные и устаревшие электросети.
Добавим, что председатель РЭК Омской области Дмитрий Русских рассказал Городу55, что тарифы на 2024 год были утверждены в согласованных размерах 15 декабря 2023 года, но 2 января 2024-го вступило в действие постановление Правительства РФ, вносящее изменения в части расчета предельной величины перекрестного субсидирования при наличии дифференцированных тарифов для населения.
«В данный момент в регионах, в которых не вводили дифференцированные тарифы, например, Самарская область, Республика Калмыкия и Новосибирская область, органы регулирования приводят в соответствие величину перекрестного субсидирования и вводят дифференцированные тарифы. Работа будет завершена не позднее 1 мая», — сообщил Русских.
Диапазоны потребления электроэнергии обещают установить на необходимом уровне для удовлетворения потребностей обычных потребителей.