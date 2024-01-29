Медина, Сумайя и Искра. Стали известны редкие имена новорожденных омичей

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Реестр ЗАГС представил статистику по именам, которые давали новорожденным омичам в январе 2024 года. Чаще всего девочек называли Софиями (22 человека), а мальчиков — Михаилами (29 человек).
Популярными женскими именами также являются Василиса, Алиса, Ева и Анна. Среди мужских пользуются спросом имена Тимофей, Артем, Александр и Максим.
Редко, но девочек называли Медина, Стефания, Искра, Амира, Сумайя. С начала 2024 года на свет появились также Ильдар, Азис, Марс, Азиль, Данис.
Редкими женскими именами в наступившем году по всей России стали Ягмур, Александрия, Эмилина и Асылжан, а с числе мальчиков зарегистрировали Гюлмета, Магомеда-Басира, Монгуна-Белека, Альпа Аслана и Сергека.
В реестре ЗАГСа была представлена информация по редким именам прошлого года. Так, в России появились девочки с именами Эньцзай, Муночот, Сальфинас, Миюки и Оливия Росс. Новорожденных мальчиков в 2023 году называли Мухамад-Айитмир, Айван, Эрдан, Савитур, Бий-Алым.
Добавим, что по данным Омскстата, в регионе снизилась убыль населения в 2023 году. Соответствующий показатель равнялся 4,6.