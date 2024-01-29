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Published Сегодня, 12:28

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иллюстрация

Медина, Сумайя и Искра. Стали известны редкие имена новорожденных омичей

29 января 2024, 12:28
Фото: Город55
иллюстрация

Стали известны редкие имена омских малышей, родившихся в 2024 году

Популярными именами для новорожденных по-прежнему остаются София и Михаил.

Реестр ЗАГС представил статистику по именам, которые давали новорожденным омичам в январе 2024 года. Чаще всего девочек называли Софиями (22 человека), а мальчиков — Михаилами (29 человек).

Популярными женскими именами также являются Василиса, Алиса, Ева и Анна. Среди мужских пользуются спросом имена Тимофей, Артем, Александр и Максим.

Редко, но девочек называли Медина, Стефания, Искра, Амира, Сумайя. С начала 2024 года на свет появились также Ильдар, Азис, Марс, Азиль, Данис.

Редкими женскими именами в наступившем году по всей России стали Ягмур, Александрия, Эмилина и Асылжан, а с числе мальчиков зарегистрировали Гюлмета, Магомеда-Басира, Монгуна-Белека, Альпа Аслана и Сергека.

В реестре ЗАГСа была представлена информация по редким именам прошлого года. Так, в России появились девочки с именами Эньцзай, Муночот, Сальфинас, Миюки и Оливия Росс. Новорожденных мальчиков в 2023 году называли Мухамад-Айитмир, Айван, Эрдан, Савитур, Бий-Алым.

Добавим, что по данным Омскстата, в регионе снизилась убыль населения в 2023 году. Соответствующий показатель равнялся 4,6.

Уезжают, женятся, разводятся. В Омской области снизилась убыль населения
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#Общество#Омск#Омская область#Новорожденный#Новости#ЗАГС#Имена#Алина Ясинская#Редкие имена#Имена для детей
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