Медина, Сумайя и Искра. Стали известны редкие имена новорожденных омичей

В реестре ЗАГСа была представлена информация по редким именам прошлого года. Так, в России появились девочки с именами Эньцзай, Муночот, Сальфинас, Миюки и Оливия Росс. Новорожденных мальчиков в 2023 году называли Мухамад-Айитмир, Айван, Эрдан, Савитур, Бий-Алым.