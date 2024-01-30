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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

иллюстрация

Больше не торгуют. Сотрудники омского УФСБ пресекли иностранных наркобизнесменов

30 января 2024, 09:33
Фото: Город55
иллюстрация

Сотрудники омского УФСБ пресекли компанию иностранных наркобизнесменов

В отношении задержанных с наркотиками мужчин сразу же возбудили уголовное дело.

Сотрудники омского УФСБ задержали двух иностранцев, которых подозревают в незаконном хранении и сбыте наркотиков. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

У компании граждан из Центральной Азии изъяли около килограмма синтетического наркотика метадон. Это была запрещенная продукция стоимостью около 3 млн рублей. Оперативники также нашли в одном из отдаленных районов полкилограмма героина стоимостью порядка 1 млн рублей. Считается, что была сделана закладка для дальнейшего сбыта.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Мужчин заключили под стражу, расследование продолжается.

До этого Город55 писал о молодой омичке, которая не только сама употребляла наркотики, но и зарабатывала на их продаже. Она торговала среди узкого круга знакомых, покупая товар через закрытые ресурсы в интернете. Одна из «рабочих» поездок наркопредпринимательницы закончилась задержанием. В ее шубе нашли почти 100 граммов «синтетики».

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#Происшествия#Омск#Омская область#Наркотики#Уголовное дело#Синтетические наркотики#Новости#УФСБ Омской области#Алина Ясинская
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