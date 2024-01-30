Больше не торгуют. Сотрудники омского УФСБ пресекли иностранных наркобизнесменов

До этого Город55 писал о молодой омичке, которая не только сама употребляла наркотики, но и зарабатывала на их продаже. Она торговала среди узкого круга знакомых, покупая товар через закрытые ресурсы в интернете. Одна из «рабочих» поездок наркопредпринимательницы закончилась задержанием. В ее шубе нашли почти 100 граммов «синтетики».