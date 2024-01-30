Больше не торгуют. Сотрудники омского УФСБ пресекли иностранных наркобизнесменов

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Сотрудники омского УФСБ задержали двух иностранцев, которых подозревают в незаконном хранении и сбыте наркотиков. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
У компании граждан из Центральной Азии изъяли около килограмма синтетического наркотика метадон. Это была запрещенная продукция стоимостью около 3 млн рублей. Оперативники также нашли в одном из отдаленных районов полкилограмма героина стоимостью порядка 1 млн рублей. Считается, что была сделана закладка для дальнейшего сбыта.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Мужчин заключили под стражу, расследование продолжается.
До этого Город55 писал о молодой омичке, которая не только сама употребляла наркотики, но и зарабатывала на их продаже. Она торговала среди узкого круга знакомых, покупая товар через закрытые ресурсы в интернете. Одна из «рабочих» поездок наркопредпринимательницы закончилась задержанием. В ее шубе нашли почти 100 граммов «синтетики».