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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

иллюстрация

Холод идет! Синоптики сделали прогноз погоды на выходные в Омской области

26 января 2024, 11:53
Фото: Город55
иллюстрация
Местным жителям нужно готовиться к морозным дням, поскольку как минимум один ожидается еще и на следующей неделе.

В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на грядущие выходные. Минимальная температура воздуха составит -9 градусов, но нужно готовиться к похолоданию.

Завтра, 27 января, ночью термометр покажет -15… -20 градусов, местами -10. Днем повысится до -9… -14 градусов. Возможен слабый снег с гололедицей на дорогах. Юго-восточный, восточный ветер задует со скоростью 5-10 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В воскресенье, 28 января, ночью похолодает до -23… -28 градусов. В светлое время суток температура составит -13… -18 градусов и продолжит понижаться. Прогнозируются небольшие осадки в виде снега. В отдельных районах возможна изморозь, туман и гололедица. Восточный ветер будет дуть с порывами 3-8 м/с.

Также известен прогноз на начало следующей недели. В понедельник, 29 января, ночью будет -24… -29 градусов, при облачности потеплеет до -19. Днем температура будет держаться на уровне -12… -17 градусов. Ожидается слабый снег и гололедица. Северо-западный ветер задует со скоростью 3-8 м/с.

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#Общество#Снег#Омск#Омская область#Новости#Гололедица#Погода на выходных#Алина Ясинская#Яндекс Погода
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