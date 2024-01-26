Холод идет! Синоптики сделали прогноз погоды на выходные в Омской области

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на грядущие выходные. Минимальная температура воздуха составит -9 градусов, но нужно готовиться к похолоданию.
Завтра, 27 января, ночью термометр покажет -15… -20 градусов, местами -10. Днем повысится до -9… -14 градусов. Возможен слабый снег с гололедицей на дорогах. Юго-восточный, восточный ветер задует со скоростью 5-10 м/с.
В воскресенье, 28 января, ночью похолодает до -23… -28 градусов. В светлое время суток температура составит -13… -18 градусов и продолжит понижаться. Прогнозируются небольшие осадки в виде снега. В отдельных районах возможна изморозь, туман и гололедица. Восточный ветер будет дуть с порывами 3-8 м/с.
Также известен прогноз на начало следующей недели. В понедельник, 29 января, ночью будет -24… -29 градусов, при облачности потеплеет до -19. Днем температура будет держаться на уровне -12… -17 градусов. Ожидается слабый снег и гололедица. Северо-западный ветер задует со скоростью 3-8 м/с.