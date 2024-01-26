Холод идет! Синоптики сделали прогноз погоды на выходные в Омской области

В воскресенье, 28 января, ночью похолодает до -23… -28 градусов. В светлое время суток температура составит -13… -18 градусов и продолжит понижаться. Прогнозируются небольшие осадки в виде снега. В отдельных районах возможна изморозь, туман и гололедица. Восточный ветер будет дуть с порывами 3-8 м/с.