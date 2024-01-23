Хоценко поздравил директоров школ и водителей с получением новых автобусов для детей

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:50
Муниципальным районам и городу передали 49 новых автобусов. Их закупили в рамках программы «Школьный автобус» на сумму больше 146 млн рублей. Его инициирован президент Владимир Путин. Будет организован подвоз больше 1000 учеников.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил директоров школ и водителей с получением новых автобусов.
«Благодаря действию президентской программы „Школьный автобус“ мы за пять лет получили 362 новых автобуса. Сегодня в автопарке школ нет автобусов старше десяти лет, а больше половины транспорта — моложе пяти лет. Будем и дальше продолжать эту программу, потому что это безопасность и комфорт наших детей, возможность юным жителям посещать культурные, спортивные события в Омске, а северных районов — в Таре», — отметил глава региона.
В общей сложности новый транспорт для школьников отправили в 31 муниципальный район и в две школы № 53 и 67, расположенные в черте города.