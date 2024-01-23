Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Хоценко поздравил директоров школ и водителей с получением новых автобусов для детей

Хоценко поздравил директоров школ и водителей с получением новых автобусов для детей

23 января 2024, 07:47
Фото: Сергея Мельникова
На их приобретение было выделено больше 146 млн рублей.

Муниципальным районам и городу передали 49 новых автобусов. Их закупили в рамках программы «Школьный автобус» на сумму больше 146 млн рублей. Его инициирован президент Владимир Путин. Будет организован подвоз больше 1000 учеников.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил директоров школ и водителей с получением новых автобусов.

«Благодаря действию президентской программы „Школьный автобус“ мы за пять лет получили 362 новых автобуса. Сегодня в автопарке школ нет автобусов старше десяти лет, а больше половины транспорта — моложе пяти лет. Будем и дальше продолжать эту программу, потому что это безопасность и комфорт наших детей, возможность юным жителям посещать культурные, спортивные события в Омске, а северных районов — в Таре», — отметил глава региона.

В общей сложности новый транспорт для школьников отправили в 31 муниципальный район и в две школы № 53 и 67, расположенные в черте города.

Хоценко поручил подготовить документы для обследования омского кадетского корпуса
Узнать подробнее
#Политика#Транспорт#Омск#Омская область#Школа#Дети#Новости#Школьный автобус#Алина Ясинская
Подпишитесь
Золотое место. Сколько стоят подземные паркинги в омских жилых комплексах
Сегодня, 03:05
Омские депутаты рассмотрят поправки в закон о референдуме при военном положении
Сегодня, 07:23
Еще один. Новый торговый комплекс ввели в эксплуатацию на Левобережье Омска
Сегодня, 02:35
Без вечеринок. Омичам собираются запретить шуметь на дачах
Сегодня, 06:55
Партнером «Новых людей» в Омске стала компания Закриева. Что говорит бизнесмен
Сегодня, 05:08
В пределах нормы. Синоптик рассказала о погоде в Омской области на этой неделе
Вчера, 13:13