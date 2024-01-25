Применил силу и высадил. Омичка подала заявление в полицию на водителя маршрутки

По словам пользователя социальной сети, все произошло вчера, 24 января, на остановке «Пятый микрорайон». Пассажирка хотела расплатиться проездной картой, но водитель потребовал оплату наличными. Отказ мужчина не принял и агрессивно отреагировал. Применил физическую силу и высадил девушку из общественного транспорта.