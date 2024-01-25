Применил силу и высадил. Омичка подала заявление в полицию на водителя маршрутки

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
По словам пользователя социальной сети, все произошло вчера, 24 января, на остановке «Пятый микрорайон». Пассажирка хотела расплатиться проездной картой, но водитель потребовал оплату наличными. Отказ мужчина не принял и агрессивно отреагировал. Применил физическую силу и высадил девушку из общественного транспорта.
В публикации указано, что на водителя подали заявление в полицию, и его уже ищут.
В комментариях к записи началась активная дискуссия. Нашлись и те, кто встал на сторону водителя, но большинство заняло сторону пассажирки.
«Это же абсолютно неадекватное поведение! Этот человек отвечает за жизнь и здоровье людей пока их везет!» — пишет подписчик.
«Уже бы сделали: если маршрутка, то наличные, если автобус, то карта. И люди бы постепенно привыкли к такой меры оплаты», — высказала своем мнение омичка.