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Published Сегодня, 07:44

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Маршрутка

Применил силу и высадил. Омичка подала заявление в полицию на водителя маршрутки

25 января 2024, 07:44
Фото: 1MI
Маршрутка

Омичка рассказала об агрессивном водителе маршрутки

В паблике «Новости Омск Live» соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что водитель маршрутки агрессивно себя вел.

По словам пользователя социальной сети, все произошло вчера, 24 января, на остановке «Пятый микрорайон». Пассажирка хотела расплатиться проездной картой, но водитель потребовал оплату наличными. Отказ мужчина не принял и агрессивно отреагировал. Применил физическую силу и высадил девушку из общественного транспорта.

В публикации указано, что на водителя подали заявление в полицию, и его уже ищут.

В комментариях к записи началась активная дискуссия. Нашлись и те, кто встал на сторону водителя, но большинство заняло сторону пассажирки.

«Это же абсолютно неадекватное поведение! Этот человек отвечает за жизнь и здоровье людей пока их везет!» — пишет подписчик.
«Уже бы сделали: если маршрутка, то наличные, если автобус, то карта. И люди бы постепенно привыкли к такой меры оплаты», — высказала своем мнение омичка.
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#Общество#Полиция#Омск#Общественный транспорт#Водитель#Заявление#Маршрутка#Анастасия Чернобаева
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