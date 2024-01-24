Снежные магнаты. В Омске вывезли 30 тысяч КамАЗов со снегом

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
В пресс-службе мэрии Омска уточнили, что полигоны, на которые должны вывозить снег, есть в каждом округе города. Снег там принимают с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов.
Специалисты ежедневно ведут отчетность на каждой свалке. С начала зимы предприятия и различные юридические лица завезли 8 717 кубометров снега. Всего, включая и городские дорожные службы, завезено 435 299 кубометров снега.
В администрации отметили, что вывозить снег вне предназначенные для этого места — запрещено. За это предусмотрены штрафы: на местных жителей в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до 14 тысяч рублей; на юридических лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей. Если нарушителя уличили повторно, то наказание ужесточается.