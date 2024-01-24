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Снег

Снежные магнаты. В Омске вывезли 30 тысяч КамАЗов со снегом

24 января 2024, 05:03
Фото: Сергей Сапоцкий
Снег

С начала зимы в Омске на свалки вывезли почти полмиллиона кубометров снега

В администрации города еще раз напомнили о том, что УК обязаны вывозить снег на специализированные полигоны.

В пресс-службе мэрии Омска уточнили, что полигоны, на которые должны вывозить снег, есть в каждом округе города. Снег там принимают с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов.

Специалисты ежедневно ведут отчетность на каждой свалке. С начала зимы предприятия и различные юридические лица завезли 8 717 кубометров снега. Всего, включая и городские дорожные службы, завезено 435 299 кубометров снега.

В администрации отметили, что вывозить снег вне предназначенные для этого места — запрещено. За это предусмотрены штрафы: на местных жителей в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до 14 тысяч рублей; на юридических лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей. Если нарушителя уличили повторно, то наказание ужесточается.

Стало известно, какие омские предприятия помогают в уборке снега с городских дорог
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#Общество#Снег#Омск#Штрафы#Администрация#Вывоз снега#Полигон#Анастасия Чернобаева
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