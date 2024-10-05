Яндекс Погода

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Погодные аномалии осени: Омск признали лидером по продолжительности «бабьего лета»
5 октября, 07:41
Холод идет! Синоптики сделали прогноз погоды на выходные в Омской области
Местным жителям нужно готовиться к морозным дням, поскольку как минимум один ожидается еще и на следующей неделе.
26 января, 11:53
Гололед и туман. Синоптик рассказала омичам о погоде на ближайшие выходные
19 января, 10:56
2023
Облачно и дождливо. Омичам рассказали о погоде на выходных
Прогноз составили синоптики «Яндекс Погоды».
24 июня 2023, 07:19

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