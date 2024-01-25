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Издевательство над ребенком

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2024
Опека бессильна. Стримерша Кипишная снова начала издеваться над детьми на камеру
25 января, 10:40
2023
Купила оружие на маркетплейсе. Как староста областного детдома издевалась над детьми
26 октября 2023, 08:50
2022
Ответит по всей строгости. В Омске переквалифицировали дело об избиении младенца
Павла Живодера будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью.
14 ноября 2022, 04:58
«Не специально»: омский СК рассказал о мотивах избиения ребенка каратистом Живодером
Городу55 стали известны шокирующие подробности допроса 32-летнего подозреваемого в жестоком избиении 9-месячного малыша в Омске.
3 февраля 2022, 12:38

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