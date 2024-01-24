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Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

В омском «метро» в очередной раз потушили свет

Включают фонарики. В омском «метро» в очередной раз потушили свет

24 января 2024, 09:49
Фото: Город55

В омском «метро» в очередной раз потушили свет

Омичи преодолевают путь под землей с помощью фонариков смартфонов.

В подземном переходе у библиотеки им. А. С. Пушкина вновь отключили свет. Корреспондент Города55 оказался там примерно в 13:00. Вопросы также стали появляться и в соцсетях от других омичей.

В 13:40 электричества все еще не было в пространстве. Причем это не первое отключение света в этом подземном переходе. Ранее они уже случались в ноябре и сентябре 2023 года.

Фото: Город55

По всей видимости, в переходе в очередной раз случилось «техническое отключение». Подобную ситуацию Городу55 уже комментировали в «Омскэлектро», предоставляя это же объяснение.

В омском «метро» внезапно отключился свет. Объясняем, почему
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#Общество#Город#Омск#Омская область#Отключение электричества#Новости#Алина Ясинская#Отключение света
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