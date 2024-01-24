Включают фонарики. В омском «метро» в очередной раз потушили свет

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
В подземном переходе у библиотеки им. А. С. Пушкина вновь отключили свет. Корреспондент Города55 оказался там примерно в 13:00. Вопросы также стали появляться и в соцсетях от других омичей.
В 13:40 электричества все еще не было в пространстве. Причем это не первое отключение света в этом подземном переходе. Ранее они уже случались в ноябре и сентябре 2023 года.
По всей видимости, в переходе в очередной раз случилось «техническое отключение». Подобную ситуацию Городу55 уже комментировали в «Омскэлектро», предоставляя это же объяснение.