В омском «метро» внезапно отключился свет. Объясняем, почему

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
В омском «метро» сегодня днем отключился свет. Электричества не было в подземном переходе рядом с библиотекой имени Пушкина. Корреспондент Города55 оказался там примерно в 14 часов.
Омичи и гости города ходили в кромешной тьме. Каких-либо объяснительных стендов или табличек на входе при этом не оказалось, пешеходы не знали причины отключения света.
Как сообщили Городу55 в компании «Омскэлектро», произошло техническое отключение. К 16 часам электричество вновь появилось в подземном переходе, где часто также свет нужен для просмотра различных инсталляций, сотворенными местными художниками.
В отсутствии света пешеходы, конечно, могли получить травмы, однако все обошлось. В сентябре 2023 года, к слову, свет также внезапно отключался в этом подземном переходе. В тот раз случилось аварийное отключение электричества на объекте. Ситуация была осложнена тем, что свет пропал в вечерний час пик, когда многие отправляются с работы домой.