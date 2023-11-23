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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

В подземном переходе в центре Омска внезапно отключили свет

В омском «метро» внезапно отключился свет. Объясняем, почему

23 ноября 2023, 13:19
Фото: Город55

В подземном переходе в центре Омска внезапно отключили свет

Через пару часов электроэнергию подали и переход вновь был освещен.

В омском «метро» сегодня днем отключился свет. Электричества не было в подземном переходе рядом с библиотекой имени Пушкина. Корреспондент Города55 оказался там примерно в 14 часов.

Омичи и гости города ходили в кромешной тьме. Каких-либо объяснительных стендов или табличек на входе при этом не оказалось, пешеходы не знали причины отключения света.

Фото: Город55

Как сообщили Городу55 в компании «Омскэлектро», произошло техническое отключение. К 16 часам электричество вновь появилось в подземном переходе, где часто также свет нужен для просмотра различных инсталляций, сотворенными местными художниками.

В отсутствии света пешеходы, конечно, могли получить травмы, однако все обошлось. В сентябре 2023 года, к слову, свет также внезапно отключался в этом подземном переходе. В тот раз случилось аварийное отключение электричества на объекте. Ситуация была осложнена тем, что свет пропал в вечерний час пик, когда многие отправляются с работы домой.

А как ходить? В омском метро без объяснений и предупреждений отключили свет
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#Общество#Город#Омск#Омская область#Отключение электричества#Новости#Алина Ясинская
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