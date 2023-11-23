В омском «метро» внезапно отключился свет. Объясняем, почему

В отсутствии света пешеходы, конечно, могли получить травмы, однако все обошлось. В сентябре 2023 года, к слову, свет также внезапно отключался в этом подземном переходе. В тот раз случилось аварийное отключение электричества на объекте. Ситуация была осложнена тем, что свет пропал в вечерний час пик, когда многие отправляются с работы домой.